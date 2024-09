Discusión de la reforma al Poder Judicial: Miguel Ángel Yunes Márquez se reincorpora como senador

Luego de que Miguel Ángel Yunes Márquez fuera señalado como “traidor” por parte del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, por solicitar licencia de manera indefinida a unas horas de que comenzara la discusión de la reforma al Poder Judicial, el senador regresó a sus labores legislativas.

En la reanudación de la sesión en el Senado en la sede alterna, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que el senador se había reintegrado a sus labores luego de haber solicitado licencia esta mañana.

“Informo a la asamblea que hemos recibido la comunicación del senador Miguel ángel Yunes Márquez por la que informa que se reincorpora a sus labores legislativas, notifíquese a su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares”, indicó en el pleno de la Cámara Alta.

¿Qué pasó con Miguel Ángel Yunes Márquez?

El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, que estuvo bajo presión esta semana por la votación de la reforma al Poder Judicial, pidió licencia en el Senado de la República este martes argumentando problemas de salud.

“Como es sabido, vengo enfrentando desde hace meses problemas de salud que se han complicado y que me evitan que cumpla con eficiencia mi tarea. Al término del tratamiento al que estoy sometido, asumiré de nueva cuenta mi honrosa representación a la Cámara de los Senadores”, explicó en un escrito enviado a la Cámara Alta.

Luego de esto, su suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, tomó protesta en medio de reclamos de los panistas quienes lo acusaron de “traidor” al asegurar que votaría a favor de la reforma judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Más de cinco horas después de este hecho, se captó a Yunes Márquez cerca de la sede alterna del Senado, la antigua casona de Xicoténcatl, a donde se trasladaron los legisladores luego de que manifestantes que están en contra de la reforma al Poder Judicial irrumpieron en el principal recinto legislativo.

¿Qué pasó en el Senado durante la discusión de la reforma al Poder Judicial?

Alrededor de las 16:30 horas, manifestantes en contra de la reforma judicial ingresaron a la sala de sesiones del Senado en donde se llevaba a cabo la discusión.

Los manifestantes gritaron: “El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, “En dónde están, en dónde están, los senadores que nos iban a escuchar” y “somos abogados, no somos acarreados”.

Ante la toma del Senado, Fernández Noroña suspendió de manera indefinida la sesión y pidió a los legisladores que abandonaran el salón de sesiones para resguardar su integridad.