Marko Cortés ‘suplica’ a Miguel Ángel Yunes: ‘Pediré disculpas si votas contra la reforma judicial’

La posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, que se discute la tarde de este martes 10 de septiembre en el Senado, vivió un momento de ‘dimes y diretes’ entre Marko Cortés, líder del PAN, y Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue nombrado senador en reemplazo de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Pese a las diferencias entre ambos y debido a que la oposición necesita 43 votos en contra de la reforma judicial para parar la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marko Cortés se dijo dispuesto a pedir disculpas de manera pública en caso de que Yunes Márquez vote en contra.

“Lo que está en juego es muchísimo, por ello, yo pediría disculpas por cualquier agravio que haya dicho o esté diciendo, siempre y cuando votes con nosotros en contra de la reforma al Poder Judicial”, condicionó el líder panista.

Minutos antes, la discusión entre ambos se había acalorado debido a las acusaciones que pesan sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votaría a favor de la reforma judicial, dando como resultado su aprobación.

“Querido Miguel, todavía no se vota y vaya que ha habido faltas de respeto porque no pudimos ni siquiera dialogar ni un momento para esto, llega la hora de la votación y te lo vuelvo a repetir a ti o a tu hijo, a quien venga a votar, pueden ser héroes de la Patria o traidores de la Patria.

“Te pido Miguel que te pongas del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición”, dijo Marko Cortés.

Las disculpas las ofreció, después de amenazar a su compañero Miguel Ángel Yunes Márquez con expulsarlo del PAN si decidía faltar o dar su voto a favor de la reforma al Poder Judicial.

¿Qué respondió Miguel Ángel Yunes Linares a Marko Cortés?

Investido como senador de último momento ante la ausencia de su hijo por motivos de salud, y entre gritos de “traidor, traidor”, Miguel Ángel Yunes Linares negó que él, su hijo o algún miembro de su familia haya sido doblegado en las últimas horas para votar a favor de la reforma al Poder Judicial.

En su discurso, Yunes Linares también desconoció el liderazgo de Marko Cortés.

“Si no nos hemos doblegado ante el poder, menos nos vamos a doblegar frente a ti. No tienes ninguna autoridad, absolutamente ninguna autoridad moral y política. A nosotros no nos has regalado nada, nuestra presencia en Acción Nacional nos la ganamos.

“Me parece muy lamentable que quieran linchar a un senador de la república ausente, no solamente me parece lamentable, me parece cobarde que quieran linchar a Miguel, cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto”, dijo Miguel Ángel Yunes Linares.

¿Miguel Ángel Yunes Márquez estará hoy en el Senado?

De acuerdo con Yunes Linares, su hijo no pudo asistir a la sesión de este martes en el Senado debido a un problema de salud, al que describió como “un padecimiento grave en la columna cervical”.

No obstante, Yunes Linares dejó abierta la posibilidad para que su hijo asista a la votación de la reforma al Poder Judicial.

“Si Miguel puede el día hoy presentarse, se va a presentar y va a fijar su posición como la pueda fijar. No será gracias a tu llamado (Marko Cortés), sino a sus convicciones, a su valor.

“Tú no nos puedes correr de Acción Nacional (...) Dijiste que nos expulsarías de Acción Nacional y del grupo parlamentario. Nada de que si no votan los expulso, el voto es libre.

“No nos hemos doblado frente al Gobierno y no nos doblaremos frente a ti, trata de expulsarnos”, retó.