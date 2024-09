Reforma al Poder Judicial: ¿Por qué el senador Miguel Ángel Yunes esta bajo presión? Esto sabemos

El senador Miguel Ángel Yunes, del PAN, es señalado de no acudir a la reunión del partido.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez está en el ojo de la polémica derivado de una serie de acusaciones que apuntan a que dejará la bancada del PAN y pasará a la de Morena, lo que dará votos suficientes a la 4T para aprobar la reforma al Poder Judicial.

Basta con que Morena obtenga un lugar más en el Senado para llegar a los 86 votos junto con sus aliados del PT y el Partido Verde, lo que permitirá aprobar reformas constitucionales sin la necesidad de negociar con la oposición.

Esto permitiría a Morena y aliados aprobar la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca, entre otras cosas, la elección de ministros, jueces y magistrados, a través del voto popular.

La iniciativa ya fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, así como en las comisiones unidas del Senado. Se espera que en los próximos días comience la discusión en el Senado para su votación en lo general y particular, y una vez que se apruebe estaría más cerca de materializarse.

PAN exige a Yunes postura sobre su permanencia en el partido

Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN en la Cámara de Senadores, exigió a Yunez Márquez un posicionamiento respecto a su supuesta salida del partido para unirse a otra bancada.

Recordó que desde la semana pasada el senador Yunes ya había expresado que votaría contra la reforma, y que al momento no ha ofrecido una postura distinta.

“Hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al Gobierno Federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas e intimidaciones de las fiscalías. La subsistencia de la República depende de la integridad y el honor de las senadoras y senadores de oposición”, dijo Murguía acompañada del líder nacional del PAN, Marko Cortés.

Trabajadores del Poder Judicial piden a Yunes que no se cambie a Morena

La presión sobre Yunes es cada vez más grande, y la noche de este martes el PAN ofrecerá un posicionamiento luego de la serie de rumores. Mientras, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) pidió públicamente al senador no cambiar su voto.

“La Jufed hace un llamado al Senador Miguel Ángel Yunes Márquez a desmentir la versiones que circulan sobre su renuncia al PAN y su incorporación al bloque del partido oficial (Morena), con la finalidad de votar en favor de la reforma que implicaría el sometimiento del Poder Judicial de la Federación, la anulación de la división de poderes y el tránsito de México hacia un régimen autoritario”, dice la misiva.

En ella exigen al legislador, en nombre de 55 mil personas trabajadoras del Poder Judicial, que están en paro, que se manifieste y reitere su compromiso con el interés superior de la república al votar contra la reforma judicial.

El Poder Judicial hizo un llamado a la bancada del PAN para desmentir los rumores que advierten que Miguel Ángel Yunes Márquez votará a favor de la Reforma Judicial.

Cabe destacar que en días pasados dijo que votaría en contra de la reforma judicial; sin embargo, no se ha confirmado su permanencia en el partido.

¿Dónde está Yunes? Ricardo Anaya dice que no hay información sobre él

Ricardo Anaya, senador del PAN y excandidato a la Presidencia, dijo que no tiene información respecto a la supuesta salida de Miguel Ángel Yunes Márquez del partido, y aseguró que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión para posteriormente ofrecer un pronunciamiento.

Anaya Cortés aseguró que aún no se tiene información y no se han comunicado con Yunes. Cabe destacar que los senadores llegarán a la sede del partido esta noche, aún a la espera de que Yunes se presente o al menos comunique su decisión.

Otras figuras del PAN, como Lía Limón, exigieron al senador Yunes “no doblarse” y votar en contra de la reforma judicial ante el interés que representa para el país.

“Tú fuiste electo por quienes creen en la democracia y el Estado de Derecho. Esta en juego, y ahora en tus manos, la República. Demuéstrale a la gente que no se equivocó en votar por ti y no cedas ante la presión y las amenazas. Tu voto no es una elección, es tu obligación”, dijo Limón.