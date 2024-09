Senadores de la oposición que van vs. reforma judicial ‘salvan’ al peso: Cotiza en las 19.83 unidades

El peso mexicano reaccionó de manera positiva ante la posibilidad de que la reforma judicial no sea aprobada en el Senado.

El tipo de cambio se aleja del techo de las 20 unidades este 9 de septiembre después de que los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano confirmaron que irán en bloque y no aprobarán la iniciativa de reforma al Poder Judicial.

El peso mexicano superó la semana pasada la barrera de las 20 unidades debido al ‘miedo’ del mercado a la aprobación de la reforma que propone, entre otras cosas, que todos los jueces y ministros sean elegidos por voto popular.

¿Cómo está el tipo de cambio hoy 9 de septiembre?

Así cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados durante este lunes 9 de septiembre. (Banxico)

A las 8:00 horas de este lunes, el peso mexicano se aprecia 0.71 por ciento, según datos de Bloomberg. Esto lleva al tipo de cambio a las 19.83 unidades, 16 centavos menos con respecto al cierre del viernes 6 de septiembre.

“La apreciación del peso mexicano se debe a que, desde la semana pasada en el Senado, los partidos de oposición han reiterado su voto en contra de la reforma al Poder Judicial, lo que eleva la probabilidad de que la reforma no se apruebe, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico-financiero de Banco Base.

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.47% o 9.4 centavos, cotizando alrededor de 19.89 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.0136 y un mínimo de 19.8486 pesos por dólar. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) September 9, 2024

¿Qué pasó este fin de semana con la reforma al Poder Judicial? Fue aprobada en comisiones del Senado en la sesión del domingo 8 de septiembre, por lo que pasará al Pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación esta misma semana.

Durante la discusión, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaron que su voto será en contra y señalaron a Morena y aliados de querer cometer “un fraude a la Constitución”, esto por la cantidad de votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta.

“Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86 votos, y en eso sí no nos vamos a mover”, advirtió Ricardo Anaya del PAN.

El excandidato presidencial en 2018 también acusó al oficialismo de presionar a senadores de la oposición con “propuestas corruptoras” y acusaciones en las fiscalías de sus estados para que cambien su voto. La iniciativa de reforma judicial será discutida en el Pleno del Senado el próximo martes 10 de septiembre.