‘Amor con amor se paga’: ¿Cuáles son los planes de AMLO para su ‘gira del adiós’?

“Amor con amor se paga” es una de las frases favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario está dispuesto a pagar su ‘deuda’ con el pueblo de México y despedirse como es debido durante la recta final de su Gobierno.

El mandato de López Obrador durará menos que el de sus predecesores pues ‘entregará las llaves’ de Palacio Nacional el próximo lunes 30 de septiembre. ¿Por qué el sexenio de AMLO no terminará el 30 de noviembre? Esto se debe a la reforma política electoral aprobada en 2014 que cambió la fecha de entrada del nuevo presidente del 1 de diciembre al 1 de octubre.

¿Cuáles son los posibles planes de la ‘Gira del adiós’ de AMLO?

López Obrador comentó que debido a que “la gente es muy cariñosa”, una idea que tiene para su ‘gira del adiós’ es hacer un acto por estado después de que pasen las elecciones presidenciales del 2 de junio.

“Hacer un recorrido, cuando menos ir a la capital de un estado, 32 actos, pero también ya nos hemos visto mucho y lo estoy analizando”, admitió.

En caso de que ese plan no se concrete, López Obrador dijo que también está la opción de su último informe de Gobierno del 1 de septiembre que sería abierto para todo el público.

“El informe del día 1 de septiembre, que es el último informe para el pueblo de México, para decirles todo lo que se hizo en el sexenio, porque luego no se sabe todo, y se haría en el Zócalo, que también sería la última vez que estaría en el Zócalo, he estado tantas veces ahí”, apuntó.

El mandatario añadió que el próximo 15 de septiembre dará el ‘Grito’, “aunque no es discurso, nada más son los vivas”, y después se preparará para realizar la transición presidencial.

Después de la “la última mañanera, yo ya me voy a preparar para planchar la banda, para entregarla ya en la noche formalmente hasta las 12 termino, y la ceremonia del día siguiente ya es la formalidad”, dijo.

Esta es la fecha de la última conferencia ‘mañanera’ de AMLO

López Obrador terminará las 'mañaneras' en el lugar donde las comenzó: En el salón Tesorería de Palacio Nacional. (Presidencia)

Y como todo en esta vida tiene un final, el presidente López Obrador anunció a los y las reporteras que cubren sus ruedas de prensa en el Salón Tesorería que la última ‘mañanera’ será el lunes 30 de septiembre.

“Nos vamos a seguir encontrando, también hay que darle su lugar a las ‘mañaneras’. Vamos a estar aquí todos los días de lunes a viernes, hasta el último día”, comentó.

López Obrador insinuó que tras entregar la banda presidencial a la que se perfile será la primera presidenta en la historia de México, se irá a su rancho en Palenque el mismo martes 1 de octubre y se dedicará a hacer trabajos de investigación.

“Yo ya me voy, no me voy a fotografiar, nada de política”, afirmó.