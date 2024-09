‘El último adiós’: Así será la ‘ajetreada’ agenda de AMLO en su día final como presidente

A unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador termine su sexenio, en su conferencia matutina dio a conocer cómo será el lunes 30 de septiembre para él, el último día de su Gobierno. El martes 1 de octubre entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.

El lunes, López Obrador expondrá un informe sobre su gestión. Detalló que no durará más de 10 minutos y afirmó que es mejor ser rápido, ‘’Hablar de corrido, porque si no, nos tardamos mucho. Entonces 10 minutos nada más’', explicó.

Esa misma mañana, AMLO tendrá un desayuno con su equipo de trabajo, además se suma la prensa que cada mañana cubrió su conferencia. El platillo será tamales y música jarocha para amenizar, reveló.

En esta ocasión no habrá preguntas. Después se develará un retrato de él y se realizará la rifa de uno de sus relojes. Por la tarde tiene una comida con algunos de los presidentes que acudirán a la toma de protesta de Sheinbaum.

Afirmó que la noche del lunes 30 de septiembre ya no dormirá en Palacio Nacional y que ya se encuentra en proceso de mudanza. ‘’Seguimos viviendo aquí hasta el lunes’', explicó. El acto oficial de la transición del Gobierno será el martes 1 de octubre.

¿Qué hará AMLO tras dejar la presidencia de México?

Después de cumplir su sueño de ser presidente, López Obrador se retirará de la vida pública. Anteriormente, había dicho que se irá a vivir a Palenque, Chiapas de inmediato.

Pero en su conferencia matutina del miércoles 25 de septiembre dijo que pasará varios días en la capital. ‘’Estaré un día, dos, cinco, una semana por acá'’, afirmó.

También dijo que no tendrá teléfono celular. ‘’A lo mejor me consigo uno de eso elementales, básicos. Uno para marcarle a Beatriz, guardar unos 5 números’', dijo el morenista.

Sobre mantener contacto con la futura presidenta, explicó ‘‘Solamente que Sheinbaum me visite, pero no me va a visitar, ya lo he dicho porque ella es muy capaz, que no la subestimen, es de primera’'.

Retirado de la vida pública, AMLO escribirá un libro que afirma, estará listo dentro de 4 años.