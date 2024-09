“Ya no puedo forzar más a mi pobre corazón”: AMLO reitera que se retirará y pide no ser molestado

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este sábado en una gira de Chiapas que padece problemas cardiacos: “Ya no puedo forzar más a mi pobre corazón”, a menos de dos semanas de entregar la banda presidencial.

Desde Palenque, lugar a donde dijo que se retiraría luego de dejar la presidencia, López Obrador pidió a los mexicanos no molestarlo porque “si te abro la puerta a ti, se la tengo que abrir a millones de mexicanos y no quiero ser ni jefe máximo, ni caudillo ni mucho menos cacique. Yo ya terminé mi ciclo”.

Detalló que tras sufrir un infarto, hace más de 10 años, ya no puede forzar su corazón.

“El motor está muy bien, pero ya la carrocería no anda bien, entonces ya cierro el ciclo, sobre todo tengo un problema de una enfermedad cardíaca que me dio un infarto y ya no puedo forzar más mi pobre corazón, que me ha ayudado mucho”, contó.

El presidente López Obrador resaltó que ha recorrido todos los municipios del país y presumió de ser el “único mexicano que los conoce”.

“Fueron 50 años de lucha y ahora les voy a hacer la cuenta. No es para presumir, sino nada más para que se tenga una idea de lo que ha significado ese trabajo, soy el mexicano, único mexicano que conozco todos los municipios de México”, resaltó.

Durante la celebración del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, el mandatario dijo que se dedicará a escribir en su finca en Palenque.

“Quiero escribir sobre el México profundo, quiero escribir sobre el México prehispánico, porque nos hicieron mucho daño, porque quisieron negar la grandeza cultura del país”, contó desde Chiapas.

AMLO dice que se va contento y satisfecho de la presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que termina su mandato “muy orgulloso de haber encabezado el movimiento de transformación”.

“Lo hicimos entre todos, millones de mexicanos que participamos en la Cuarta Transformación y lo hicimos desde abajo”, dijo.

Reiteró que el 1 de octubre le entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum.”Cuánta dicha me da que a quien voy a entregar la banda presidencial es a una mujer, ya lo dije preparada, con experiencia honesta, pero sobre todo de buenos sentimientos de buen corazón”, comentó.