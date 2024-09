Último ‘Grito’ de Independencia de AMLO: ¿Cuáles serán las nuevas arengas que dirá el 15 de septiembre?

Faltan dos días para el último ‘Grito’ de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que este año termina su sexenio.

Además del programa musical y otros eventos para festejar el 15 de septiembre la Independencia de México, López Obrador adelantó que ‘cantará’ al menos dos nuevas arengas.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 13 de septiembre, AMLO dijo que ya prepara los nuevos ‘vivas’ que corearán los asistentes.

“Hay muchos motivos para celebrar, para nosotros es el último ‘Grito’, pero estamos en un momento excepcional en donde nace del corazón gritar viva México ahora más que en otros tiempos”, agregó.

López Obrador adelantó que como parte del programa musical de ese día, primero tocará una banda mixe de Oaxaca, después habrá música de mariachi y a las 22:00 horas se presentará la Banda MS.

¿Cuándo publicará AMLO la reforma Judicial para que sea ley?

Uno de los motivos que tiene el presidente López Obrador es la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que fue avalada en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en al menos 18 Congresos locales.

AMLO ya tiene prevista la fecha en la cual publicará la iniciativa en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con lo cual se convertirá en ley.

En su conferencia ‘mañanera’ del jueves, el presidente adelantó que la publicación de la iniciativa la tiene prevista para el próximo 15 de septiembre y así coincida con los festejos de la Independencia de México.

“Que se publique el 15 de septiembre, porque es una de forma importantísima, eso es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, el pueblo elige a sus representantes, el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes que es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía”, aseguró.