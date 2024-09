El regalo envenenado de AMLO

Mario Delgado aseguró que la reforma-venganza al PJF sería un gran regalo para AMLO y todo indica que el próximo 15 de septiembre la podrá publicar poniéndole el último clavo al ataúd de la República, tal cual la hemos conocido hasta hoy.

¿Y tú qué hiciste?

El Poder Judicial federal aseguraba, y con razón, “si el pueblo se informa no pasa la reforma”.

Hace un año en Israel, Benjamin Netanyahu intentó reducir el poder de su Suprema Corte y no pudo seguir adelante porque el país se paralizó; todos salieron a las calles. Dicha reforma era un grano de arena frente a la que el martes votaron los legisladores oficialistas, los traidores de Miguel Ángel Yunes Márquez, Sabino Herrera y Araceli Saucedo, y con la ausencia, a favor de Morena, de Daniel Barreda, de MC.

Así pues, entre la indiferencia de la mayoría de la población porque Estados Unidos no lo permitirá o porque la política es muy difícil o no me interesa, más los mexicanos que no les importa nada más que recibir sus 3 mil pesitos y con la abyección de los consejeros del INE y del Tribunal Electoral, salvo Claudia Zavala, Martín Faz, Jaime Rivera, Dania Ravel y Janine Otálora, fue avalada la reforma que nos dejará sin división de poderes y, por ende, sin democracia.

Manifestaciones contra la reforma al Poder Judicial. [Fotografía. Cuartoscuro]

De hecho, el martes pudimos constatar cómo, por simplemente alzar la voz, el porro de Martí Batres, a estudiantes, empleados del Poder Judicial, ciudadanos y prensa nos gaseó y echó encima a los granaderos. Además, ayer jueves se apareció en la sede del Poder Judicial de la CDMX gente de Sedena y de la Guardia Nacional.

¿Ya no existe en este país la libertad a la libre manifestación? Pareciera que no.

“¡Este es el poder que incomoda al Presidente!”. ¿Por?

Mendoza Granaderos en el Poder Judicial de la CDMX. [Fotografía. Especial]

Les pido leer con mucha atención

“Nosotros en el Poder Judicial de la Federación no juzgamos a personas, juzgamos autoridades. El juicio de amparo es una persona contra la autoridad”.

¿Con esta reforma desaparece?

“Pues no que desaparezca -inhale y exhale-, pero como ahora habrá jueces a modo siempre resolverán en favor de la autoridad y si no lo hacen así nos mandarán, vía la Santa Inquisición, a la cárcel o a juicio político”.

Lectores, ¿cómo les quedó el ojo? Esto es parte de lo que no les importó saber y, por ende, defender.

AMLO y su reforma van contra el PJF y la SCJN por venganza de que ellos no sólo le pararon sus caprichos inconstitucionales, sino que obligaron a su gobierno a dar medicina a los niños con cáncer, a vacunarnos, a parar el ecocidio por el Tren Maya, etcétera.

Cuando a usted lo asalten en la calle, le roben su casa, su hija desaparezca y vaya al Ministerio Público a levantar la denuncia, no será una experiencia más grata o más ágil que la que hoy se tiene, porque no incluyeron en la reforma tener mejores ministerios públicos, policías y mucho menos fiscales autónomos.

Manifestaciones contra Miguel Ángel Yunes Márquez [Fotografía. Cuartoscuro]

Pancartas contra la reforma al Poder Judicial [Fotografía. Cuartoscuro]

Así pues, abyectos y traidores como Miguel Ángel Yunes Márquez, Alejandro Murat, Javier Corral, José Carlos Ramírez Marín y súmele a Manuel Velasco, Alejandra Chedraui, etcétera, pues aunque me digan que en este sexenio siempre han estado con ellos, pues ya sabemos que el Verde es la prostituta de la política, no saben la gravedad de lo que aprobaron. Son una vergüenza.

Alejandra Chedraui Peralta [Fotografía. Especial]

¿Con qué verán a sus hijos y nietos?

Como lo explicó claramente Ricardo Anaya el día de la votación, no es cierto que el pueblo bueno y sabio vaya a escoger a los jueces, ellos son quienes pondrán en la lista a sus amigos, parientes o empleados.

Fuerte a pico de botella

A quienes piensan que la reforma PJF no les afectará no tienen ni idea de lo que están diciendo. De entrada, ¿sabían que Martí Batres, en la CDMX, ya cambió la definición de propiedad privada y que si deciden quitarle su casa ya no habrá un PJF que lo defienda, pues ahora es de ellos? Si un juez puesto por de ellos verá el tema, ¿a quién creen que van a defender?

Mendoza Nepotismo de la 4T [Fotografía. Especial]

El PJF es distinto a los poderes judiciales locales

Aunque les duela, hay que decirlo, la mayoría de problemas de justicia judicial es en juzgados locales (no se diga en tribunales superiores donde los magistrados son puestos y quitados por los gobernadores -ahora principalmente morenistas-) y la solución se encuentra muchas veces mediante amparo en los juzgados y tribunales federales.

En la CDMX tenemos a un encargado de despacho, a Ulises Lord Cúspide Lara, quien…

Redoble de tambores

Permite que hombres violentadores puedan, en cuestión de un par de meses, judicializar carpetas en contra de sus esposas violentadas y convertirlas a ellas en las delincuentes.

El Poder Judicial no va a caer, ¡hasta donde tope!

“El diputado Monreal dice que son jueces incompetentes; no es cierto. Hay precedentes de la Corte donde establece que sí es procedente el juicio de amparo contra el poder reformador. Bien o mal, la suspensión está vigente y se desacató porque ellos consideraron que no la emitió una autoridad pertinente. Agotaremos todas las instancias a nivel nacional y también en las instancias internacionales.

Terrible ver cómo acabarán con el PJF por venganza. Los trabajadores además se sienten terriblemente ofendidos porque la presidenta electa, Sheinbaum, dice que es un poder donde existe el nepotismo y ellos le contestan “somos 14 mil empleados, no es nepotismo. Nosotros estudiamos y pasamos exámenes”.

Además, Arturo Zaldívar, como presidente de la SCJN, declaró que con la súper reforma de 2021 el Poder Judicial quedaba al tiro.

¿Entonces? ¡Sí es venganza!