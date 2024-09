‘Son especulaciones absurdas’: Sheinbaum sobre Andrés Manuel López Beltrán como candidato en 2030

“Son especulaciones absurdas” decir que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Beltrán, ya es un presidenciable para 2030, afirmó la presidenta electa Claudia Sheinbaum este lunes.

La próxima mandataria rechazó que exista nepotismo en Morena... esto después de que López Beltrán fue elegido como titular de la Secretaría de Organización pues, argumentó, tiene derecho a aspirar a ese cargo luego del retiro de su padre de la vida política para irse al rancho La Chingada, en Palenque.

Además, la morenista destacó que López Beltrán apoyó al presidente López Obrador en campañas electorales, por lo que es “un gran organizador y a mí me da mucho gusto”.

–¿Es un presidenciable para 2030? –se le cuestionó.

–Pero es que esas son especulaciones absurdas, lo importante ahora es consolidar a Morena y consolidar este nuevo equipo. Él ni siquiera está planteando participar como candidato, por ahora, sino que va a cumplir una función muy importante en el fortalecimiento de Morena –respondió.

Sheinbaum aplaude que Morena tendrá dirigencia joven

La presidenta electa fue cuestionada sobre que es dentro del propio Morena es donde han “destapado” a Andrés López Beltrán como un posible aspirante.

“Sí, pero son especulaciones. Yo creo que lo más importante ahora y para el pueblo de México, para la sociedad, es que Morena no solamente por el resultado electoral, sino por cómo se dio, fíjense nada más, la organización, la certidumbre, el entusiasmo de los congresistas de Morena, de un evento pues buenísimo, donde hay consenso en esta dirección política de este partido que tiene nueve años apenas y que tiene larga vida”, dijo.

Sheinbaum se dijo “muy contenta” de que hayan quedado jóvenes al frente de la dirigencia de Morena, ya que representan “una nueva generación” que cuenta con “mucha experiencia”.

En la víspera, en el marco del VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Luisa María Alcalde Luján fue electa como dirigente nacional; Carolina Rangel Gracida como secretaria general, y Andrés López Beltrán como secretario de Organización.

“Luisa María Alcalde es secretaria de Gobernación, imagínense, fue secretaria del Trabajo, ella conoce Morena, fue fundadora de Morena, y es una excelente decisión. Sé que va a ser un gran trabajo, igual que la compañera de Michoacán, que se quedó de secretaria general”, agregó.

La futura presidenta dijo que “el fuerte” de Andrés López Beltrán es su experiencia organizativa pues recordó que fue el hijo del presidente López Obrador quien le ayudó a organizar los comités de Morena en la Ciudad

“Es una nueva generación que va a participar en esta parte del proceso, y ya para consolidar a Morena. Entonces muy bien, compañeros de primera todos los que quedaron y una nueva generación, y eso es muy bueno”, reiteró.

¿Qué dijo AMLO sobre el cargo de su hijo en Morena?

El mandatario se refirió al incidente que sufrió en Veracruz, cuando supuestamente una persona le tiró una botella. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

En la ‘mañanera’ de este lunes 23 de septiembre, López Obrador fue cuestionado sobre la elección de Luisa María Alcalde para dirigir el partido que él fundó.

“Estoy muy contento, los felicito a todos los delegados de Morena, a los que participaron en el congreso, en el consejo y a los nuevos dirigentes de Morena”, replicó.

Con lo anterior, también incluyó una felicitación a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien se quedó como secretario de organización. El presidente de la República remarcó que una vez concluya su mandato, se dedicará a hacer trabajo de investigación para su próximo libro.

“Que (Andrés) me ayude a compensar el que ya no voy a tener la actividad que por años he llevado a cabo, porque es así cortar de tajo con una lucha de décadas y ya no quiero saber nada de la actividad política”, subrayó.