‘¿Ya quiere que me vaya?’: AMLO aclara que Luisa María Alcalde no renunciará por elección en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este viernes que la secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Lujan seguirá en el cargo hasta el 1 de octubre, pese a que habría anunciado que la funcionaria iba a dejar su puesto para participar por la dirigencia de Morena.

“Cometí un error al decir que tenía que renunciar antes, no estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que si la eligen (Luisa María Alcalde) como su dirigente nacional, ella va a entrar hasta el 1 de octubre, y no tiene problema legal para que termine”, expresó en su conferencia diaria de este viernes 20 de septiembre.

En la ‘mañanera’ del miércoles pasado, López Obrador ‘abrió la puerta’ a la salida de Alcalde esto a menos de dos semanas del final de su sexenio, esto por la renovación de la dirigencia en Morena.

“Ya me explicó, la estimo mucho, le agradezco mucho, si no tiene problema legal, en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el día 1 de octubre, o sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno”, explicó el mandatario nacional.

“Ella me pidió, tan luego dije yo lo del viernes, casi me estaba esperando para decirme: oiga, ya quiere que yo me vaya”, bromeó López Obrador sobre la aclaración que le hizo Alcalde después de la mañanera del miércoles.

AMLO confirma que ‘Andy’ López Beltrán buscará cargo en Morena

El pasado 6 de septiembre, la dirección de Morena en Tabasco postuló al hijo del mandatario ‘Andy’ López Beltrán como secretario general del partido de izquierda.

Por su parte, López Obrador señaló que no cree que su hijo vaya a buscar ese puesto pero insistió en que “sí va a participar”, aunque señaló que buscará un cargo en el que pueda ser electo, no impuesto.

“José Ramón no va a trabajar en el gobierno, Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el gobierno. Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena, no voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”, comentó

Recordó que hasta ahora había tenido un acuerdo con su familia y, en especial con sus hijos, de que durante su mandato no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido; sin embargo, ahora que terminará su administración, el próximo 30 de septiembre, podrán hacerlo.

“Tenemos el compromiso de que terminando (su gobierno) ya pueden. Igual Jesús (Ernesto, su hijo menor), cuando termine de estudiar y quiera participar que lo haga, son libres”, enfatizó.

* Con información de EFE