Ya suenan ‘Las Golondrinas’: ¿Cuándo y dónde es el último informe de Gobierno de AMLO?

En poco más de un mes, Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia de nuestro país, siendo así la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo en nuestro país.

Por ello, a Andrés Manuel López Obrador le queda un mes con 5 días como presidente de nuestro país. Sin embargo, ahora mismo hay un problema diplomático importante, ya que el martes 27 de agosto el mandatario anunció una pausa en la relación con la Embajada de Estados Unidos.

Esto, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitiera una serie de comentarios sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Pero y a todo esto, ¿AMLO rendirá un último informe de Gobierno? La respuesta es sí; te decimos cuándo y dónde será.

¿Dónde y cuándo será el último informe de Gobierno de AMLO?

En su conferencia matutina del martes 27 de agosto, el morenista informó que su último informe de Gobierno tendrá como invitada especial a Sheinbaum y será en el Zócalo capitalino.

Será el 1 de septiembre cuando rinda si informe, en punto de las 10:00 de la mañana y se transmitirá en vivo. Otro acto al que será invitada la próxima primera presidenta de México, es al Grito de Independencia, el 15 de septiembre.

‘’Ha crecido el número de empleos este mes. La economía está muy bien y de eso vamos a hablar’', comentó el morenista en su conferencia de prensa.

El último día en que AMLO será presidente de México es el lunes 30 de septiembre. El martes 1 de octubre inicia el sexenio (2024-2030) de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué ha pasado con la reforma al Poder Judicial?

Previo a la transición de Gobierno, en la Cámara de Diputados y Senadores se discute actualmente la reforma al Poder Judicial.

El lunes 26 de agosto, la comisión en la Cámara de Diputados la aprobó y pasó al Pleno. }La votación quedó de la siguiente manera: 22 a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

La votación fue en lo particular y en lo particular que no fue reservado. En las próximas horas se discutirán 330 reservas.

Luego de pasar por la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al Poder Judicial podrá ser analizada y votada en la Cámara de Diputados, que iniciará su periodo de sesiones ordinarias el 1 de septiembre próximo.