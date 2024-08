Reforma al Poder Judicial: ¿AMLO cumple el sueño de Calderón? Esto sabemos de los jueces sin rostro

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial, con lo que esta podrá ser discutida ya a partir de septiembre en el Pleno de San Lázaro. Esto sucedió en medio de las manifestaciones de trabajadores del sector.

Esta reforma fue propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena. En ella, se propone que los jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular.

Quizá la parte que ha llamado más la atención en la reforma judicial ha sido la propuesta de crear la figura de jueces sin rostro o jueces anónimos.

En el dictamen aprobado por diputados el lunes 26 de agosto, se añadió un párrafo que indica lo siguiente: “Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley (…)”.

Con ello, se buscaría proteger la identidad de personas juzgadoras en casos que estén relacionados con crimen organizado.

Al ser designado un juez anónimo, con identidad reservada, la persona juzgada no sabrá quién está juzgándola.

Esta medida fue añadida por legisladores de Morena como parte de las reservas particulares a la reforma al Poder Judicial, y aprobada por los diputados. No obstante, no es la primera vez que se propone: la figura de jueces anónimos ya había sido plantada por el entonces presidente Felipe Calderón, en 2010, y causó revuelo por los mismos motivos.

En 2007, Felipe Calderón presentó una iniciativa de reforma penal ante el Senado, relacionada con la reforma al sistema penal acusatorio y de oralidad. Así, legisladores de las Cámaras propusieron más adiciones e iniciativas al proceso penal. El proyecto fue aprobado en febrero de 2008 y fue oficializada en el DOF en junio del mismo año. A partir de 2010 hubo una serie de diálogos en los que participó el presidente panista y figuras de la Suprema Corte, así como otros actores del Poder Judicial.

¿Qué dijo Calderón en su propuesta de reforma judicial sobre los jueces sin rostro?

Durante su gobierno, entre 2006 a 2012, Calderón criticó la corrupción en el Poder Judicial, lanzando declaraciones contra “jueces que recibían pagos de los cárteles del narcotráfico”. También habló sobre la debilidad institucional en el sector de la justicia e hizo llamados urgentes a renovar el Poder Judicial.

En 2010, durante el quinto día del ‘Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento’, Felipe Calderón dijo que uno de los mayores retos era garantizar la seguridad de los jueces.

“Uno de los mayores retos del Poder Judicial es evitar que sus miembros sean presa de las amenazas, de la intimidación o de la cooptación por parte de la delincuencia”.

“No podemos ni debemos permitir que los delincuentes pretendan intimidar a los juzgadores para evadir sus delitos y responsabilidades. En un Estado de Derecho la ley no puede estar sujeta a extorsión, amago o coacción, y menos tratándose del impartidor de justicia”, apuntó el entonces presidente panista en dicho foro.

En los días de ese foro de diálogos, en agosto de 2010, Felipe Calderón se pronunció en favor de la figura de los jueces anónimos y a favor de analizar la posibilidad de hacer modificaciones legales para proteger a denunciantes, ante el riesgo de que el crimen organizado buscara venganzas.

El mandatario panista consideró que la figura de los jueces sin rostro iba en contra de la tradición jurídica mexicana, pero llamó a valorar la experiencia que tenían países como Colombia y Perú en el uso de esta figura.

“Los ciudadanos y los policías y los jueces y los ministerios públicos sí tienen un riesgo en el sentido de que están totalmente expuestos a la venganza de los criminales”, dijo Calderón Hinojosa en dicho foro, en declaraciones recogidas por medios de comunicación.

Ahora que la reforma judicial de AMLO aprobada por Morena ha retomado la propuesta panista de 2010 sobre los “jueces sin rostro”, la oficina de ONU Derechos Humanos México ya ha expresado su preocupación, pues esta figura no garantiza transparencia ni competencia de los juzgadores.

¿Por qué puede causar un riesgo la figura de los ‘jueces sin rostro’?

“La figura de jueces “sin rostro” impide conocer la identidad de la persona que juzga, así como valorar su idoneidad y competencia. Hay que proteger a las personas juzgadoras, sin vulnerar el derecho a un juicio justo, ante un tribunal independiente e imparcial”, apuntó la ONU en una declaración corta en redes sociales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) apuntó que esta adición “contraviene las obligaciones internacionales de México sobre derechos humanos”, al generar un esquema de jueces sin independencia y sin rostro.

En tanto, la Asociación Internacional de Jueces con sede en Roma emitió un comunicado este martes, en el que expresa su preocupación ante la reforma judicial mexicana y pide al Gobierno mexicano que reconsidere su plan de reforma.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el riesgo de que existan jueces sin rostro en los sistemas judiciales de Colombia y Perú. Esta corte ha señalado que toda persona tiene derecho a ser oída en los procesos judiciales, y a que haya un juez competente, independiente e imparcial; pero, al ser una figura juzgadora anónima, no existe esa garantía.

Al respecto de casos específicos en Lima, Perú, donde se ha utilizado a jueces sin rostro, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha criticado que personas acusadas no sepan quién es el juez que les juzgó, pues con eso se niega el derecho a un juicio público. Es una garantía básica el derecho de las personas acusadas en cualquier procedimiento judicial saber quién les está juzgando. “El anonimato de los jueces despoja al acusado de tal garantía básica y viola además su derecho a ser juzgado por una corte imparcial”.

En dicho caso de Lima, el Relator Especial de la ONU destacó que el uso de tribunales sin rostro en dicho país se justificó bajo el argumento de la protección a los juzgadores por la posibilidad de la amenaza terrorista. No obstante, los jueces y fiscales anónimos no se sentían seguros ni siquiera bajo esa medida de protección de identidad porque, en las ciudades pequeñas, es fácil saber quiénes son los juzgadores del lugar. Ello los pone de todas maneras en riesgo. En consecuencia, el uso de tribunales sin rostro no respondió al principio de la necesidad de protección de los juzgadores y, además, se menoscabó el derecho de las personas acusadas al debido proceso.

¿Qué dice la reforma al Poder Judicial que fue aprobada en Comisiones de Diputados?

El dictamen que fue aprobado el lunes incluye 100 modificaciones propuestas por Morena. Se plantean dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial: la primera sería una elección extraordinaria en junio de 2025, durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, con la reforma al Poder Judicial se busca reducir de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que su cargo pase de durar 12 años, de los 15 años que son efectivos actualmente.

Esta también contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Suprema Corte, así como un reajuste al tope máximo de sus remuneraciones.

Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.

Con información de EFE, Uady, revista Jurídica de la UNAM y CIDH.