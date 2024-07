Sheinbaum descarta ‘inclinar la balanza’ en elección de nueva dirigente de Morena

No habrá ‘mano presidencial’ renovación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena... Claudia Sheinbaum, próxima mandataria de México, aseguró que no intervendrá en el proceso interno del partido.

“Tiene que haber separación entre Gobierno y partido”, dijo en conferencia de prensa tras un encuentro privado con la Conferencia Internacional Monetaria, en el Hotel Presidente.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum sí se pronunció porque el movimiento también analice “hacia dónde conducirse”.

“Tiene que abrirse un periodo de trabajo en torno hacia dónde va Morena, no nada más es elegir al Comité Ejecutivo sino también dónde va Morena hacia los próximos años”, mencionó.

Con ello, Sheinbaum está emulando la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde que asumió la Presidencia en 2018 aseguró que ‘pidió licencia’ en Morena.

Sin embargo, fue precisamente en 2023 cuando López Obrador propuso las reglas para los aspirantes presidenciales de Morena. El mandatario planteó que quien no se quedara con la candidatura presidencial tuviera ‘premios de consolación’ como la coordinación de los diputados o senadores morenistas o una secretaría de Estado.

Dicha licencia será definitiva una vez que concluya su Gobierno pues López Obrador ha remarcado que se retirará de la vida política después de entregar la banda presidencial a Sheinbaum el próximo 1 de octubre.

“Es que ya me voy a jubilar y voy a pedir mi licencia porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública política (...) Me voy a dedicar a escribir un libro sobre la vida cultural, social, económica y política del México prehispánico, y me va a llevar esa investigación tres, cuatro años, no voy a publicar hasta que termine ese libro”, contó.

¿Quiénes son los y las aspirantes a la dirigencia de Morena?

Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández aspiran a suceder a Mario Delgado. (Cuartoscuro)

A la morenista se le preguntó por la aspiración que tiene Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación, para presidir el partido. Sin embargo, solo se limitó a resaltar su trayectoria.

“Es una joven brillante, ha sido secretaria en dos secretarías de Estado importantísimas del Gobierno, pero al mismo tiempo trabajó tocando casa por casa, estuvo encargada de Jóvenes Morena, viene de Morena. Tengo la mejor de las opiniones, como tengo muy buena opinión de los compañeros de Morena, pero la decisión de quién debe encabezar Morena es del partido”, subrayó.

Sheinbaum anunció la semana a Mario Delgado, actual líder nacional del partido, como próximo secretario de Educación.

Hasta el momento solo Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández, actual secretaria general de Morena, suenan como aspirantes a presidirlo.

Desde su fundación en 2011, aparte de Delgado, el propio López Obrador y Yeidckol Polevnsky también han dirigido a Morena.