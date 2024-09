¿A qué hora AMLO se irá HOY de Palacio Nacional? Esto dijo a reporteros en ‘comilona’

El adiós del presidente Andrés Manuel López Obrador va tomando más forma y el mandatario confirmó que dejará Palacio Nacional, su casa durante la mayoría de su sexenio, durante la tarde de este lunes 30 de septiembre.

“Como hasta por las 6:00 de la tarde”, dijo el presidente López Obrador sobre su horario de salida, esto mientras se ‘echaba’ unos tamales en la ‘comilona’ especial preparada para los reporteros de la ‘mañanera’.

A López Obrador se le preguntó si él y la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ya había terminado su mudanza de Palacio Nacional.

“Ya llevo días, pero hoy voy a terminar”, comentó. Al mandatario se le preguntó qué fue lo que le faltaba, a lo que respondió que libros.

López Obrador ya había adelantado que se retirará de la vida pública y para esto se mudará de regreso a su finca La Chingada, en Palenque. El mandatario explicó que se dedicará a la investigación de un nuevo libro que tratará sobre la historia del pensamiento conservador en México, un trabajo que, dijo, posiblemente le llevará tres años.

Sin embargo, antes de ese viaje a Palenque, el aún presidente López Obrador dijo que pasará unos días en la Ciudad de México, en su casa que tiene en la alcaldía Tlalpan.

“Me enteré de que me van a esperar a Palenque. Saben qué, no me voy a ir a Palenque, me voy a aclimatar unos días aquí, y ya de aquí me voy, para que no estén esperando”, comentó la semana pasada.

¿Cómo fue la última ‘mañanera’ de AMLO?

López Obrador concluirá su sexenio un poco más temprano que otros presidentes, esto por una reforma político electoral aprobada en 2014. (Presidencia)

“Me dediqué a servir al pueblo y estoy muy orgulloso. Mantuvimos el lema de ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Estoy contento de que atendimos a todos, escuchamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados”, dijo en el mensaje con el que abrió su ‘mañanera’ número mil 438.

El presidente también cumplió y rifó uno de sus relojes. El ganador fue el reportero Julio Omar Gómez, del portal Sin Punto Ni Coma de Baja California.

López Obrador tuvo la idea de rifar el reloj esto después de la publicación de una nota que afirmaba que el titular del Ejecutivo usaba relojes de alta gama que costaban alrededor de 100 mil pesos.

El presidente explicó que su reloj marca Momentum en realidad costaba entre 2 mil y 2 mil 500 pesos y que fue un regalo de “un amigo muy cercano” que lo compró en San Francisco.

El mandatario también aprovechó su última ‘mañanera’ del sexenio para firmar dos de sus reformas constitucionales: La que integra a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la que reconoce a los 68 pueblos originarios de México como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

El mandatario estuvo alrededor de 20 minutos en el desayuno con la prensa, aunque él estuvo colocado detrás de las mesas donde se colocaron tamales de diversos estados.

Estuvo acompañado de Luisa Alcalde, Alicia Bárcena, Alejandra Frausto y Luis Cresencio Sandoval, secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura y Defensa Nacional, respectivamente, además de Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social.