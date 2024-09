La última ‘mañanera’ de AMLO: Así es el reloj que rifará entre reporteros (FOTOS)

Para la última ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no solo habrá “bailongo” y tamales, sino que también anunció una rifa de su reloj entre los reporteros que, a lo largo de su sexenio, asistieron a su conferencia matutina.

Este viernes, el mandatario informó que tiene planeado un convivio para los medios de comunicación el próximo lunes 30 de septiembre, el último día de su gobierno antes de la toma de posesión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

López Obrador aprovechó para criticar la difusión de una nota falsa en la que se asegura que utiliza un reloj de alta gama de más de 100 mil pesos, una versión que desmintió, pues aclaró que su valor en realidad ronda entre los 2 mil y 2 mil 500 pesos.

No obstante, admitió que pudo haber confusión ya que el suyo es similar al de la famosa marca suiza, el cual tiene un precio de 120 mil pesos.

“Este reloj vale 2 mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido, pero sí es de una marca de esas machuchonas y me sacan a mí. (…) Yo no uso esa marca”, aclaró en su conferencia.

Andrés Manuel López Obrador mostrando su reloj para desmentir publicaciones sobre la marca y costo. (Rogelio Morales Ponce)

A lo largo de su sexenio, el presidente López Obrador ha utilizado un reloj modelo Momentum 1M-SP00B2B.

Así es el reloj que AMLO rifará entre reporteros

AMLO indicó que como parte de su despedida, regalará su reloj entre los periodistas que de lunes a viernes se “desmañanaron” para asistir a su conferencia.

“Ya también tomé una decisión para ustedes porque tengo otro (reloj) no tan bueno como este, tengo otro. Lo vamos a rifar aquí entre ustedes el último día, si me lo aceptan”, dijo.

Explicó que para la rifa, todos los reporteros que han estado en sus ‘mañaneras’ tomarán su número para participar y así tener la oportunidad para ganar, aunque señaló que la única condición para concursar es que hayan estado desde el principio en las conferencias.

El reloj, explicó, fue obsequio de un amigo muy cercano a él, que lo adquirió en San Francisco y es de la marca Momentum.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que el próximo lunes 30 de septiembre, después de la música en vivo, rifará su reloj entre los periodistas, a quienes darán un boleto a su entrada. pic.twitter.com/pbb88XBaFO — El Financiero Nacional (@EF_Nacional) September 27, 2024

¿Cómo será la última ‘mañanera’ de López Obrador?

El mandatario detalló que el próximo lunes 30 de septiembre en punto de las 6:00 horas sostendrá su última reunión con el Gabinete de Seguridad y posteriormente acudirá al Salón Tesorería de Palacio Nacional en donde los últimos 5 años y 9 meses encabezó más de mil conferencias ‘mañaneras’.

Señaló que primero dará un informe ante la prensa de una duración de alrededor de 10 minutos, aunque en esta ocasión, dijo, no se abrirá espacio a preguntas. Luego de este informe, comenzará la participación de un grupo musical (del cual no brindó el nombre) y añadió que repartirá tamales entre los asistentes.

“Estamos invitando a unos músicos que nos alegren ese día. Y luego, ya les va a tocar a ustedes la entrega de los tamales, el compartir el desayuno, nada más que no sabemos porque puede ser un informe, ya no hay preguntas”, mencionó.

También invitó a los medios a la develación de su retrato presidencial que quedará en los corredores de Palacio Nacional. Hasta al final, dijo, se realizará la rifa del reloj entre los periodistas.