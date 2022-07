Con ‘dedicatoria’ a opositores: AMLO escribirá libro sobre pensamiento conservador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló las tareas que tiene reservadas para cuando termine su sexenio y se retire.

El mandatario que en reiteradas ocasiones ha dicho que se alejará de la política una vez que concluya su periodo presidencial, tiene planeada la publicación de un libro sobre pensamiento conservador.

“El primer libro después de que yo termine pienso publicarlo a los tres años y no van a ser cosas de lo contemporáneo, voy a escribir un libro que deseo sobre el pensamiento conservador desde la conquista”, adelantó.

López Obrador ha escrito 19 libros a lo largo de su vida, dos de ellos publicados cuando ya se había convertido en presidente: Hacia una economía moral y A la mitad del camino.

La nueva publicación hablará del proceso de formación del pensamiento conservador en México, desde la vida pública y política en la época prehispánica, pasando por la llegada de los invasores europeos, “todo el proceso”, dijo el mandatario.

“Hay un libro bueno sobre este tema que se llama El pensamiento reaccionario de García Cantú (El pensamiento de la reacción mexicana, de Gastón García Cantú) pero él trabaja más sobre documentos históricos y hace comentarios, yo quiero hacer otro tipo de trabajo con fuentes originarias pero desde luego con mi interpretación”, detalló.

Pero esta no será la única actividad prevista por el mandatario quien también tiene entre sus planes admirar “las plantas, los árboles, los pájaros”, mantenerse en forma con ejercicios que llevará a cabo de manera privada, “sin salir” pues luego de su periodo al mando del país se desconectará de la vida pública.

“Me voy a despedir de las redes sociales, no por grosería, si no lo hago así me costará más trabajo. No voy a recibir a políticos ni a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política y termino porque no hay que tenerlo mucho apego ni al poder ni al dinero”, comentó.

López Obrador concluye su mandato el 1 de octubre de 2024, dos meses antes de lo establecido en sexenios pasados.

Esto luego de la reforma a la ley en materia político-electoral aprobada el 10 de febrero de 2014 en la que se establece que los presidentes deben abandonar el cargo una vez que comience octubre y no el 1 diciembre, como antes.

Es por esta razón que Obrador aseguró que se aplica con presteza al cumplimiento de sus tareas pues después de eso abandonará la política de manera definitiva y dejará la responsabilidad a las nuevas generaciones, en las que confía plenamente.

“Termina uno su ciclo, vienen nuevas generaciones, hay relevo generacional, estoy muy contento porque hay muchos buenos dirigentes, mujeres y hombres y estoy contento porque los más jóvenes vienen muy entusiasmados, convencidos, son muy inteligentes”, apuntó.