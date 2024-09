¿Por qué AMLO está tan obsesionado con Calderón? ‘Es un conservador hipócrita’, asegura

Antes de partir, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó (una vez más) al exmandatario panista Felipe Calderón, luego de ser cuestionado por la petición de los abogados de Genaro García Luna de que le den 20 años de prisión.

El morenista expresó que es importante que no haya impunidad para que no se repitan estos casos. ‘‘Hay que esperar a que se den los hechos, debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón, cómo fue que lo llamó a colaborar, quién se lo recomendó. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el Gobierno y la política de seguridad esos seis años, independiente de los años que van a poner a su sentencia’’, agregó AMLO.

Además, López Obrador ‘le tiró' a Felipe Calderón y aseguró que es porfirista, anticardenista y partidario del conservadurismo.

‘’Por eso se fue a Madrid con su amigo Aznar y con todo el grupo de derecha de España, Europa y América Latina’’, aseguró.

Luego dijo que no era posible que a él lo estén asociando por el Cártel de Sinaloa.’’Es entendible, son falsarios, hipócritas, por qué acusarnos que estamos vinculados al Cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a sentenciar a su secretario de seguridad por vinculación con el crimen organizado, se necesita ser hipócrita’', reafirmó López Obrador.

Recordó cuando el intelectual mexicano Carlos Monsiváis le dijo ‘’No te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía’'.

‘‘Siempre ha existido ese pensamiento conservador hipócrita de los que van a misa los domingos, que se confiesan y se comulgan para dejar el marcador en ceros y seguir cometiendo pecados sociales como robar, mentir y matar; y seguir humillando. Los domingos van de nuevo: ‘’por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa’’', expresó AMLO en su conferencia mañanera.