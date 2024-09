Sheinbaum descarta romper relaciones con España, pero pide ‘respeto para el pueblo de México’

La presidenta electa Claudia Sheinbaum negó que se hayan roto las relaciones con España tras su decisión de excluir al rey Felipe VI de su ceremonia de investidura el próximo 1 de octubre, hecho que provocó que el gobierno español anunciara que no enviaría a ningún representante en señal de rechazo.

Cuestionada sobre esta polémica, la futura presidenta negó rotundamente que con este posicionamiento se fracturen las relaciones con el país europeo, aunque insistió en que los mexicanos merecen respeto.

¿Por qué Sheinbaum no invitó al rey de España a su toma de protesta?

En el comunicado emitido este miércoles por la presidenta electa, se explica que no extendió la invitación al monarca porque éste no respondió a la carta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien en 2019 pidió oficialmente que España ofreciera una disculpa a los pueblos originarios de México por la Conquista.

“Lamentablemente, dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales. En cambio, parte de la carta se filtró en medios de comunicación”, aseguró Sheinbaum.

En medio de este momento de tensión entre ambas naciones, Sheinbaum anunció que su gobierno continuará con la petición de la disculpa de España iniciada por el presidente saliente.

De igual modo, acusó de “agravio” a la Corona española por negar el perdón por los abusos cometidos contra los pueblos indígenas durante el periodo conocido como la Conquista.

“Cuando se niega la Corona española no solamente al perdón, (...) y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República (...), pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, señaló.

Sobre el comunicado del 24 de septiembre del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. pic.twitter.com/K1rFImrO4p — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2024

AMLO respalda a Sheinbaum y Pedro Sánchez responde

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este miércoles de “inaceptable” e “inexplicable” la decisión del gobierno mexicano de vetar al rey Felipe VI en la investidura de Claudia Sheinbaum, y atribuyó esta polémica a un “interés político”.

Sánchez, en una comparecencia ante los medios en la Representación Permanente de España ante la ONU, insistió en que España no puede aceptar esa exclusión y decidió no enviar a ningún represente diplomático a la toma de posesión de Sheinbaum el próximo 1 de octubre.

La postura de Sheinbaum fue respaldada por el todavía presidente López Obrador, quien durante su conferencia matutina de este miércoles pidió a España dejar la “prepotencia y arrogancia” para ofrecer disculpas.

El mandatario criticó, además, que la monarquía española y el gobierno de Madrid no sólo no se han disculpado, sino que iniciaron una campaña en su contra con líderes de opinión, como el escritor Mario Vargas Llosa, y diversos posicionamientos en la radio y la televisión.

Este nuevo desencuentro entre ambos países marca un nuevo momento de tensión bilateral desde que López Obrador declaró en febrero de 2022 una “pausa” en las relaciones por considerar que empresas españolas cometieron abusos en México, en particular en el sector energético.

Con información de EFE.