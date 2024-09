Conferencia matutina de AMLO hoy 26 de septiembre de 2024: Síguela aquí en vivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina de este jueves 26 de septiembre desde Palacio Nacional junto con su gabinete de seguridad para presentar los avances del sexenio.

¿Cómo reaccionó AMLO a petición de sentencia de García Luna?

Luego de que los abogados de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el Gobierno de Felipe Calderón, pidieran al juez Brian Cogan que únicamente le otorgue una sentencia de 20 años de prisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó en su conferencia matutina.

El mandatario dijo que el abogado está aceptando que sí hay culpabilidad y que la autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, a nuestro país y también al pueblo de Estados Unidos.

‘‘Es importante que no haya impunidad para que no se repitan estos casos, la justicia es prevenir. Hay que esperar a que se den los hechos, debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón, cómo fue que lo llamó a colaborar, quién se lo recomendó. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el Gobierno y la política de seguridad esos seis años, independiente de los años que van a poner a su sentencia’', dijo AMLO.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de AMLO hoy 26 de septiembre?

AMLO: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana