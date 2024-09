Futuro ‘negro’ para García Luna: Fiscalía de EU pide cadena perpetua para exsecretario de Calderón

Hubiera aceptado el acuerdo por seis meses de presión.... La Fiscalía de Estados Unidos pidió que la justicia del país condene a cadena perpetua a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón.

La condena de Genaro García Luna, encontrado culpable de cinco delitos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, está programada para conocerse el próximo miércoles 9 de octubre, esto después de que el juez Brian Cogan rechazó la moción de un nuevo juicio para el exfuncionario mexicano.

“García Luna explotó su poder y autoridad al aceptar millones de dólares en sobornos por parte de un grupo del narcotráfico que prometió perseguir (como secretario de Seguridad). A cambio del pago de millones de dólares, el acusado fortaleció una conspiración responsable por las muertes de miles de estadounidenses y mexicanos”, expusieron las autoridades estadounidenses en una carta escrita a Cogan.

Las autoridades remarcaron que las acciones de García Luna como secretario de Seguridad representaron una traición para EU y para el pueblo de México, y que las adicciones facilitadas por su colaboración con narcotraficantes son difíciles de cuantificar.

“Por estas razones, el Gobierno pide respetuosamente que la Corte imponga una condena de cadena perpetua” para García Luna, subrayó.

En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la decisión de que García Luna no tenga un nuevo juicio pues, aseguró “se hizo mucho daño a México”.

¿De qué fue declarado culpable Genaro García Luna?

La ‘exmano derecha’ de Felipe Calderón fue encontrado culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y uno más por declaraciones falsas... en febrero de 2023.

El juicio contra García Luna en la Corte de Nueva York incluyó el testimonio de capos mexicanos como Jesús ‘El Rey’ Zambada, hermano de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien afirmó haber entregado sobornos a García Luna en el arranque del sexenio calderonista.

De acuerdo con el testimonio de ‘El Rey’ Zambada, García Luna (entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal) recibió dos pagos por 5 millones de dólares en un restaurante en Polanco. A cambio, el exsecretario de Seguridad acordó que el Gobierno de Felipe Calderón no haría detenciones u operativos que interfirieran con la operación del Cártel de Sinaloa.

¿Por qué García Luna rechazó el acuerdo de 6 meses de prisión que EU le ofreció?

Fue esta semana cuando el periodista Keegan Hamilton reveló una carta que el exsecretario de Seguridad le escribió, y en la que denunció supuestos nexos entre el presidente López Obrador y el crimen organizado.

En el documento, Genaro García Luna contó que el Gobierno de EU le ofreció un acuerdo. ¿En qué consistía? A cambio de recibir “beneficios económicos”, el exfuncionario tenía que declararse culpable de todos los cargos abiertos en su contra.

García Luna contó que rechazó la propuesta porque la idea de las autoridades de EU no era imputar a “delincuentes narcotraficantes”, sino a personas e instituciones “que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país”.

ÚLTIMA HORA:



La fiscalía de los Estados Unidos pide CADENA PERPETUA para Genaro García Luna.



En una carta de 9 páginas enviada al juez Brian Cogan argumentan que la gravedad de los delitos ameritan esta pena.



El 9 de octubre será la audiencia de sentencia. pic.twitter.com/26Pl4q1KRL — Arturo Ángel (@arturoangel20) September 19, 2024

AMLO exige a García Luna que presente pruebas de sus acusaciones

En la carta enviada a Keegan Hamilton, Genaro García Luna ‘sugirió' que el Gobierno de López Obrador se involucró en su juicio pues, afirmó, el presidente tiene “contacto y comunicación” con los grupos del crimen organizado en México.

“En particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente”, apuntó.

Tras la afirmación, López Obrador ‘contraatacó' a García Luna y afirmó que fue espiado por el exsecretario de Seguridad cuando este trabajó para el Gobierno de México.

“Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo: que los dé a conocer, él tiene todo, que presente las pruebas; que hable con Anabel si él no las tiene, la periodista: pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información; que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden; que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post; y para que no falle, que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos”, dijo.