Al PAN no le gustó el discurso de Sheinbaum: ‘Mintió y no hizo ningún gesto a Acción Nacional’

Marko Cortés dijo que el PAN le extendió la mano a Sheinbaum y ella no se pronunció.

El PAN no estuvo contento con el primer discurso de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional de México. Miembros del partido consideraron que la nueva mandataria “mintió” en su discurso de toma de protesta y esperan un cambio de actitud en el oficialismo.

“Yo lo que esperaría es un cambio de actitud y que no todo quede en dichos. Aquí ella expresó que va a respetar las libertades, que va a tener colaboración con otros países para combatir los grandes temas como es la violencia y la inseguridad. Esperamos colaboración, porque los problemas están creciendo”, dijo Marko Cortés, líder nacional del PAN.

Minutos después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, Cortés dijo a medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro que esperan que la mandataria honre todo lo que dijo y tenga una actitud conciliadora. Además, aseguró que Sheinbaum mintió.

“¿Qué no me gustó de su mensaje? Que mintió sobre los resultados del gobierno de López Obrador, y que no hizo ningún gesto respecto de la mano extendida de Acción Nacional para construir. Nosotros lo dijimos con claridad, y está en ella querer construir o no”, mencionó Cortés.

El líder panista dijo que es posible que Sheinbaum no los necesite; sin embargo, debe considerar a la oposición, ya que ellos también representan a millones de mexicanos, y siempre se debe recordar que “el 43 por ciento de los mexicanos no votaron para que ellos continuaran en el Gobierno”.

El mensaje de Marko Cortés se suma a lo enunciado por el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien pidió a Sheinbaum que se esmere en construir el diálogo y que la pluralidad aumente para la construcción de acuerdos, esto en torno a la discusión y votación de reformas constitucionales.

“Hoy se necesita conciliación, diálogo, pensar en el país, nosotros desde el PRI siempre lo hemos hecho, hemos convocado siempre al diálogo, a la conciliación política”, dijo Moreno Cárdenas horas antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.