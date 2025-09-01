‘Vengo a rendir cuentas con resultados’: Estas son las mejores frases del Informe de Gobierno de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rindió su primer Informe de Gobierno este 1 de septiembre desde Palacio Nacional.

Durante su primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó frases representativas con las que hizo referencia a Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y al nuevo Poder Judicial que entra en funciones este 1 de septiembre.

Al iniciar su discurso, la mandataria aseguró: “Como primera mujer presidenta, vengo a rendir cuentas a la nación con resultados y sostengo como el primer día que no llego sola, llegamos todas”.

En uno de los primeros temas, la mandataria destacó los avances en las cifras de pobreza.

“Damos continuidad y avanzamos sustentados en la gran hazaña del presidente López Obrador que sacó de la pobreza a más de 13 millones de personas”, mencionó la mandataria.

Sheinbaum presume aprobación de 19 reformas

Como parte de sus principales avances, la presidenta Sheinbaum destacó la aprobación de hasta 9 reformas, una de ellas dio origen a la elección del Poder Judicial.

“¡Bienvenido el nuevo Poder Judicial”, agregó la mandataria, quien dijo que se acaba la era del nepotismo y la corrupción, previo a la toma de posesión de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al mencionar a Estados Unidos, la presidenta recordó que México tiene una de las tasas arancelarias más bajas en comparación con otros países del mundo.

“Estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia. Aun en medio de las circunstancias difíciles a nivel mundial”, agregó.

Sin embargo, la mandataria también le dio ‘un llegue’ al presidente de EU, Donald Trump, al enfatizar el nombre del Golfo de México.

“En el Golfo de México…Golfo de México se hará la ampliación de puertos”, afirmó y después fue aplaudida por la referencia luego de que Trump amenazó con renombrarlo como Golfo de América.

‘Vamos bien y vamos a ir mejor’, promete Sheinbaum

Uno de los temas que presumió Claudia Sheinbaum fue la incorporación de tres nuevos programas sociales durante su sexenio, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa.

El primero beneficia a las mujeres de 60 a 64 años con más de 3 mil pesos bimestrales, el segundo se entrega en su primera fase a estudiantes de secundaria y el tercero, monitorea la salud de adultos mayores como una forma de garantizar el acceso a la salud. “Los derechos sociales son la base del bienestar”, agregó Sheinbaum.

“En México no existe la censura (…) la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país”, aseguró la mandataria en referencia a su forma de gobierno durante su primer año.

Momentos antes de finalizar el discurso, la presidenta adelantó: “Ya vamos a acabar, eh”, agregó con una sonrisa y destacó no solo las obras que están avanzando en su sexenio, sino también los resultados en seguridad.

“Cuando no hay corrupción, alcanza para más”, agregó la mandataria al hacer referencia a la inversión en infraestructura en comunicaciones, entre ellos obras como la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Al finalizar su Primer Informe de Gobierno, Sheinbaum puntualizó: “Vamos bien y vamos a ir mejor (…) Tengan la certeza de que no los voy a traicionar”.