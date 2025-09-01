Bolsa Mexicana ‘cede’ antes del Primer informe de gobierno de Sheinbaum: IPC cae 0.12%

La Bolsa Mexicana de Valores arranca la primera sesión de septiembre con números rojos, luego de que cerrara agosto con una ganancia del 2.28 por ciento, luego de dos meses al hilo de pérdidas. Este 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno, a casi un año de convertirse en presidenta de México.

En la apertura de este lunes, el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cede 0.12 por ciento y se coloca en 58 mil 637.2 unidades. Mientras tanto, el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) se coloca en los mil 172.96 enteros, retrocede 0.22 por ciento.

En tanto, el tipo de cambio se ubica en las 18.62 unidades, lo que representa una apreciación de 0.18 por ciento del peso mexicano ante el dólar en la apertura.

La presidenta mexicana rendirá su primer informe de gobierno; además, los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rendirán protesta, tras las elecciones judiciales.

El mes de septiembre comienza con bajos niveles de liquidez, ya que Wall Street permanecerá cerrada por el feriado que conmemora el Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day), no obstante, el resto de los mercados muestran variaciones mixtas.

Lo anterior, ocurre mientras se está a la espera de más información en el frente comercial, después de que un tribunal de apelaciones en Estados Unidos determinó como ilegales los aranceles anunciados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, donde se incluyen aranceles recíprocos, así como los impuestos a Canadá y México.

“No descartamos algo de cautela a la espera de que se publiquen los datos de empleo en el país estadounidense al cierre de la semana, los cuales podrían reforzar las apuestas de un recorte en tasas de interés por parte de la Fed en su reunión de septiembre”, destacan analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

Del lado de Europa las bajas son de 0.21 por ciento para el IBEX 35 de España, que ronda en los 14 mil 904 puntos, le sigue el FTSE 100 de Londres con 0.07 por ciento menos, en los 9 mil 180.86 enteros y el CAC 40 de Francia con 0.03 por ciento a la baja se coloca en los 7 mil 701.69 enteros, mientras que por el lado de las alzas está el DAX en Alemania con 0.41 por ciento más, se dirige hacia las 24 mil 3.46 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 64.85 dólares por barril, tras subir 1.31 por ciento, mientras que el Brent con 1.26 por ciento menos, cotiza en los 68.33 billetes verdes por unidad.