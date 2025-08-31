No se le hace al PAN: Monreal confirma que no hay acuerdo para renovar mesa directiva del Congreso

Ricardo Monreal confirmó que no hay consenso para la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal adelantó que este domingo 31 de agosto no se renovará la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esto debido a que no se ha alcanzado la mayoría calificada.

Luego de un día de intentar acuerdos con todos los partidos, Monreal dijo que no prevé que este mismo día se renueve la presidencia de San Lázaro, y que será el 6 de septiembre la fecha límite para que elijan una fórmula aprobada por las dos terceras partes del Congreso.

“Lo que les puedo decir es que voy a plantear llevar a cabo la sesión. Hoy no creo que renovemos mesa directiva, va a ser hasta los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación, aunque tengo confianza de que lo vamos a lograr, lo vamos a llevar a cabo pero hoy no va a ser fácil”, mencionó Monreal.

Con ello, la actual mesa directiva, presidida por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se extenderá cinco días, es decir, durante esta semana.

Se prevé que en este lapso se logre un acuerdo, y de lo contrario México entraría en una “crisis política constitucional” al no lograr renovar la mesa directiva del Congreso.

¿Por qué no han podido renovar la mesa directiva de la Cámara de Diputados?

Según las declaraciones de Ricardo Monreal, aún no existe un acuerdo para que dos terceras partes de la Cámara de Diputados voten una mesa directiva presidida por el PAN.

Por ley, el partido blanquiazul deberá presidir el Congreso este año; sin embargo, aún no se logra un acuerdo, y según Gerardo Fernández Noroña, esto se debe a las personas que ha propuesto el PAN hasta el momento.

“Fíjense a quién proponen: a Kenia López Rabadán, a Margarita Zavala, a Germán Martínez o a (Federico) Döring”, dijo Noroña en tono burlón.

El aún presidente de la mesa directiva del Senado mencionó que el PAN se enfrenta a la espera de una respuesta de las otras bancadas, quienes no han aceptado a estos diputados.

Aunque hasta hace unos días la propuesta inicial era Kenia López Rabadán, se desconoce si el PAN hará modificaciones para lograr un acuerdo en San Lázaro.