Rosa Icela manda recado a Noroña: ‘La austeridad no es un eslogan, es un principio de Morena’

Rosa Icela Rodríguez exhortó a los legisladores de Morena recordar los principios que dieron origen al movimiento que encabezó AMLO. (Foto: X/ Cuartoscuro)

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mandó este sábado un recado al senador Gerardo Fernández Noroña, pues aseguró que la austeridad no es un eslogan, sino un principio del movimiento que comenzó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la plenaria del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados de Morena, la funcionaria se refirió a los principios del movimiento que encabezó el exmandatario, sin mencionar directamente al senador de Morena.

“La austeridad republicana es la base de la base de la justicia social de la cuarta transformación”, aseveró Rosa Icela Rodríguez.

Agregó que la austeridad no debe verse como un eslogan, sino como “un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento”.

“Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado, desde el Poder Ejecutivo y Legislativo”, indicó en referencia a la polémica que enfrenta el senador Gerardo Fernández Noroña por adquirir una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos.

La titular de Segob pidió a los integrantes del partido que honren el respaldo que recibió el movimiento de millones de mexicanos, así como a sus principios: honestidad, amor al pueblo y resultados.

‘Reforma electoral, una necesidad histórica’

En la plenaria de los diputados de Morena, previo al inicio de sesiones ordinarias, la secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que la reforma electoral, que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, es una necesidad histórica.

“Es la consecuencia inevitable de la transformación que requiere el país para dejar atrás el viejo orden y sus instituciones diseñadas para desvirtuar la política”, indicó.

Agregó que los diputados y las diputadas deben cerrar filas para lograr el segundo piso de la transformación con “elecciones libres, transparentes y sin despilfarro de dinero”.

“Vencer nuevamente la resistencia de quienes aún defienden un sistema que permitió la complicidad entre el poder político y el económico y un sistema que benefició a unos pocos a costa de las mayorías”, indicó.

Casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña suma una nueva polémica, ahora relacionada consu casa ubicada en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

Noroña, quien recientemente se burló del lugar del PRI en la mesa directiva del Senado, no negó dicha información, e incluso aseguró que es pública y se puede encontrar en su declaración patrimonial.

Sin embargo, sí mostró molestia con periodistas que en conferencia de prensa cuestionaron su coherencia al obtener bienes de millones de pesos siendo representante de Morena y la 4T.

“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano, porque como hijo del pueblo, estábamos bien fregados”, mencionó Noroña, quien además criticó a funcionarios de la oposición por omitir información de sus declaraciones.

Lo cierto es que el presidente del Senado mencionó varias ocasiones el tema de su nueva casa durante años, esto dentro de las videocharlas en sus redes sociales. Incluso cuando tuvo COVID, durante la pandemia, comentó que pasó la mayoría del tiempo en ese lugar.