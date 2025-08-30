Noroña acusa a alcalde de Tepoztlán de enviar manifestantes a su casa: ‘Nunca antes habían protestado’

Este viernes 29 de agosto, varios comuneros se manifestaron frente a la casa que habita Gerardo Fernández Noroña. (Foto: Cuartoscuro)

El senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que el alcalde de Tepoztlán, Morelos, Perseo Quiroz Rendón, envió a su casa, ubicada en el Valle de Atongo de ese municipio, a varios comuneros que exigieron la devolución del predio al pueblo.

A través de su cuenta X, el senador se refirió al edil como “armas cortas” y lamentó que utilice a la gente de esa manera.

En una serie de mensajes en esa red social, insistió en que, “en el entendido de que todo el Valle de Atongo pertenece al pueblo, afortunadamente esa casa tiene escrituras”; además, ratificó que la está pagando.

Señaló que la propiedad tiene 16 años de construida y que, durante décadas, nadie se había manifestado en contra de las construcciones realizadas en ese valle.

Comuneros protestan en casa de Noroña en Tepoztlán

Uno de los habitantes indicó que, en Tepoztlán, no se puede vender ni traspasar nada sin un acuerdo de los mismos comuneros.

En un video compartido en redes sociales se observan cartulinas y lonas impresas en las que se exige que el legislador federal reintegre la propiedad a la comunidad.

En un mensaje divulgado en varios medios, Carlos Rojas Almazán, asesor jurídico de Bienes Comunales del municipio, aseguró, sin entrar en detalles, que se detectaron irregularidades en la adquisición de la vivienda de Gerardo Fernández Noroña.

¿Quién es el alcalde de Tepoztlán?

Perseo Quiroz Rendón llegó a la presidencia municipal de Tepoztlán por la vía independiente, en medio de señalamientos sobre vínculos con Genaro García Luna, cuando el actual edil se desempeñaba como secretario ejecutivo de Amnistía Internacional en México, cargo al que renunció en 2016 tras una denuncia presentada por integrantes de las Coordinaciones de Incidencia en Políticas Públicas, Comunicación y Activismo.

El periodista Jorge Retana Yargo publicó en Contralínea, el 17 de junio de 2022, un diagnóstico de los sistemas de espionaje utilizados en el mundo.

En esa investigación se revela el nombre de Perseo Quiroz en un contubernio con Genaro García Luna que puso en riesgo a periodistas bajo amenaza y que confiaron en Amnistía Internacional.