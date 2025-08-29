‘¿Qué ha aportado Noroña a México?’: Ciro Gómez Leyva arremete contra el senador de Morena

En su nueva cruzada contra periodistas y medios de comunicación, el senador Gerardo Fernández Noroña y Ciro Gómez Leyva sostuvieron un intercambio de dimes y diretes a través de redes sociales y del espacio noticioso del periodista.

El morenista reclamó a Gómez Leyva por no condenar ni cuestionar a ‘Alito’ Moreno, luego de la agresión del miércoles 27 de agosto en la Comisión Permanente del Congreso. Lo llamó “centavero”, para insinuar que recibe un pago por sus expresiones.

Sin embargo, esto provocó una respuesta de Ciro Gómez Leyva, quien cuestionó cuál fue la aportación de Gerardo Fernández Noroña, quien durante años ocupó cargos legislativos.

“¿Qué le ha aportado Gerardo Fernández Noroña a la vida pública de este país? Lo he dicho en otras ocasiones, lo digo hoy: nada. Yo diría que es muy valioso para su movimiento, pero apenas se acercó al poder, el tipo no ha aportado nada”, reprochó el periodista en su programa radiofónico.

También, en su columna publicada en Excélsior, el periodista criticó el desempeño de Fernández Noroña al frente de la Mesa Directiva, cargo que Morena decidió entregar a Laura Itzel Castillo para el segundo año de actividades legislativas.

“Deja el cargo un personaje que hace de la patanería un modelo de actuación pública y llega una mujer simbolizada por la decencia con que ha desempeñado sus responsabilidades”, escribió Ciro Gómez Leyva.

¿Por qué surgió la discusión entre Noroña y Ciro Gómez Leyva?

Desde el inicio de la semana, Gerardo Fernández Noroña acusó una supuesta campaña en su contra, luego de que se diera a conocer que adquirió una casa valuada en 12 millones de pesos en Morelos.

Las notas y el debate público sobre el tema derivaron en descalificaciones del senador hacia periodistas, a quienes señaló de cometer “actos de intimidación” al atribuirle propiedades comparables con su domicilio. El tema sigue en discusión por presuntas irregularidades en la forma en que obtuvo la propiedad y en la recepción de donaciones.

La situación se intensificó cuando el miércoles 27, ‘Alito’ Moreno agredió físicamente a Fernández Noroña en la Comisión Permanente. El senador acusó a los medios de tratar los hechos como una pelea, aunque asegura que no respondió a las agresiones.

La forma en que el senador se refirió a los periodistas provocó que algunos lo vetaran de sus espacios o pidieran ya no dialogar con él. Argumentan que su “patanería” se dirige principalmente a quienes lo cuestionan o confrontan.