Claudia Sheinbaum califica a ‘Alito’ Moreno de porro tras la agresión a Fernández Noroña

La presidenta Sheinbaum criticó a 'Alito' Moreno y a otros opositores que han acudido a Estados Unidos a solicitar ayuda para frenar al narcotráfico en el país[Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó porro al líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, luego de que el miércoles agredió físicamente al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, así como a uno de sus colaboradores, en la antigua Casona de Xicoténcatl.

En conferencia de prensa, la mandataria calificó los hechos como “lamentables” y señaló que la actitud de Moreno Cárdenas le recuerda al porrismo que vivió en su época como activista estudiantil, cuando el PRI tenía el poder absoluto, y narró que en ese entonces su hermano fue víctima de una golpiza arbitraria.

“Lo que pasó ayer muestra lo que son: un autoritarismo enorme, y la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado. Están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no? Entonces, es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente de dónde viene la agresión, y luego este golpeteo de este compañero en el piso”, agregó.

La presidenta Sheinbaum criticó a ‘Alito’ Moreno y a otros opositores que han acudido a Estados Unidos a solicitar ayuda para frenar al narcotráfico en el país, tema que provocó la trifulca en el Senado, pues dijo que mientras piden una intervención en el país, muestran que siguen siendo los porros de la época dorada del PRI.

“Y de su parte esta actitud, ya sea para ir a denunciar a Estados Unidos algo, porque también lo ha hecho el presidente del PRI, de una manera ‘muy poco nacionalista’, por decirlo menos y, al mismo tiempo, éstas actitudes que son condenables. Pero para que vean lo que son: lo mismo de entonces, los porros de entonces, los de ahora”, sostuvo.

Reprochó también que el líder priista diga que la ‘Cuarta Transformación’ pretende silenciar a la oposición mostrando un talante autoritario, cuando ellos son los que agreden y no dialogan.

“Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país: la democracia (y) la participación de la gente, libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”, cuestionó.

La mandataria evitó posicionarse sobre el desafuero contra Alejandro Moreno que Fernández Noroña advirtió que impulsará, y se limitó a decir que sus acciones muestran “mucha hipocresía en sus palabras, en sus hechos y en sus dichos”.

“No me voy a meter al tema del desafuero, yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras, en sus hechos y en sus dichos, eso son los partidos de oposición en México”, indicó.

Sheinbaum agregó que el PRI debería dejar el golpeteo político y presentar un proyecto de nación que les ayude a ganar votantes en las elecciones, pues recordó que en los comicios de 2024 el tricolor obtuvo menos de seis millones de votos, una cifra ínfima en comparación con los 27.3 que obtuvo Morena.