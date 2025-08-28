‘No estás solo’: PRI marcha por ‘Alito’ Moreno en medio de discusión de desafuero por agresión a Noroña

El PRI marchó sobre Paseo de la Reforma para demostrar su apoyo a 'Alito' Moreno en medio de la discusión de la solicitud de desafuero. (Lucía Flores)

Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) marcharon en la Ciudad de México en un intento por demostrar su apoyo al presidente del partido, Alejandro Moreno, luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña afirmara que Morena pedirá su desafuero.

Un reducido contingente, encabezado por ‘Alito’ Moreno y otros militantes del partido tricolor, avanzó sobre Paseo de la Reforma con dirección a la Torre del Caballito, mientras lanzaban consignas como “No estás solo” y “Más presupuesto al campo”, “Alito el pueblo está contigo”, entre otras.

“Esta es solo una representación del congreso de la CNC. Nos vamos a movilizar en todo el país. Vamos a demostrarles la fuerza de México, de los mexicanos y del Partido Revolucionario Institucional. ¡Fuera Morena!”, dijo Alejandro Moreno cuando llegaron a la glorieta del Caballito.

La movilización ocurre en el marco de la inminente discusión sobre la solicitud de desafuero contra ‘Alito’ Moreno, quien agredió a Gerardo Fernández Noroña y a Emiliiano González, un colaborador del Senado, luego de que concluyó la sesión de la Comisión Permanente sin que se permitiera un posicionamiento al PRI.

Alejandro Moreno Militantes y simpatizantes del PRI marcharon sobre Paseo de la Reforma para demostrar su apoyo a 'Alito' Moreno. (Lucía Flores)

La agresión fue grabada por medios de comunicación. Hasta ahora, ‘Alito’ Moreno acusa a Fernández Noroña de agredirlo primero, mientras que el presidente de la Mesa Directiva del Senado asegura que él fue la víctima.

“Este provocador, este reventador, mentiroso, cobarde, es el que está dinamitando la posibilidad de acuerdo y de diálogos para que el gobierno y la oposición construyan, que le vaya bien a México”, acusó Alejandro Moreno en conferencia de prensa.

En medio de las declaraciones y descalificaciones entre los involucrados, se citó a la Comisión Permanente para el viernes 29 de agosto, con el fin de discutir la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno. En ese contexto se organizó la movilización para mostrar el respaldo de los militantes priistas al presidente del partido.

¿Las lesiones a Noroña justifican una solicitud de desafuero?

Actores políticos de oposición y del oficialismo se refirieron a los hechos, ya sea para lamentarlos o para respaldar la versión de alguno de los implicados.

Sin embargo, Ignacio Mier Velazco, senador de Morena, opinó que las “lesiones” sufridas por Gerardo Fernández Noroña y el colaborador de la Mesa Directiva no son suficientes para solicitar el desafuero de ‘Alito’ Moreno.

“Yo creo que no alcanza, por su naturaleza. Habría que verlo; no soy médico legista. La posibilidad de que se le inicie un procedimiento en la Cámara de Diputados, sea el inicio de un juicio político o el desafuero”, dijo el senador.

En contraste, Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia de la República, sostiene que sí existe viabilidad para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite el desafuero de ‘Alito’ Moreno por la agresión al presidente del Senado.

“Se tienen que revisar muy bien todos los videos. Entiendo que ya hay una denuncia; la fiscalía va a valorar. Por cualquier delito se puede pedir desafuero”, declaró la también exfiscal de la Ciudad de México, en entrevista con medios a su llegada a la plenaria de la bancada de Morena en el Senado.

Con información de Diana Benítez.