‘Alito’ denuncia complot desde el Gobierno para su desafuero: ‘Hay instrucciones para callarme’

La Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen mayoría calificada, es quien vota a favor o en contra de un desafuero.

¿'Complo’ en marcha en el Congreso? Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, aseguró que el Gobierno de México está trabajando para conseguir su desafuero tras su pelea con Gerardo Fernández Noroña en el Congreso de la Unión.

“Estamos confirmado la información, de llamadas telefónicas, audios, donde ellos mismos (Morena) hablan de las instrucciones que hay del más alto nivel del Gobierno para callarme”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva este jueves 28 de agosto.

‘Alito’ Moreno insistió que el plan del Gobierno y de Morena es continuar con la ‘venezuelización’ de México para dañar la economía; incrementar la inseguridad, y ‘capturar’ a las instituciones.

“Solo les queda una: Empezar a meter a todos los opositores a la cárcel. Los regímenes dictatoriales no es nada más meterte a la cárcel, es querer meterte a la cárcel para luego inventar una riña y asesinarte. Eso es lo que está ocurriendo en México”, comentó.

¿Es viable el desafuero a ‘Alito’ Moreno?

El Gobierno y Morena, el partido del poder, tienen opiniones encontradas. Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia, consideró que sí existen elementos para que la Fiscalía General de la República (FGR) pida quitarle la protección legislativa al presidente del PRI.

“Se tienen que revisar muy bien todos los videos, entiendo que ya hay una denuncia, va a valorar la fiscalía. Por cualquier delito se puede pedir desafuero”, aseguró a su llegada a la Plenaria de Morena este jueves 28 de agosto.

Pero legisladores de Morena tienen ‘otros datos’: Ignacio Mier, vicecoordinador de los senadores guindas, consideró que las presuntas lesiones provocadas por ‘Alito’ Moreno a Noroña y Emiliano González, trabajador del Senado, no bastarán para obtener una solicitud de desafuero.

“Yo creo que no alcanza, por su naturaleza, habría que verlo, no soy médico legista, la posibilidad de que se le inicie un procedimiento en Cámara de Diputados, sea el inicio del juicio político, o sea el desafuero”, puntualizó.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la pelea entre ‘Alito’ Moreno y Noroña?

En su ‘mañanera’ de este jueves 28 de agosto, la mandatario opinó que los golpes lanzados por ‘Alito’ Moreno contra Noroña “muestran lo que es el PRIAN”.

La mandataria recordó a una ocasión en que un “grupo de porros” agredieron a su hermano en la Facultad de Derecho de la UNAM cuando eran estudiantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la agresión de ‘Alito’ Moreno a Noroña.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI y a otro diputado del PRI golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino a la memoria aquella escena, muy autoritaria (...). Estas actitudes son condenables, pero para que vean lo que son los porros de entonces, los porros de ahora”, declaró.

Sheinbaum evitó su opinión sobre si ‘Alito’ Moreno merece ser desaforado, y agregó que “lo importante aquí es que se muestra quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras, en sus hechos y en sus dichos. Esos son los partidos de oposición”, comentó.

Con información de Diana Benítez