Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 28 de agosto: Síguela aquí EN VIVO

Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum evitó posicionarse respecto a la compra de la casa de Gerardo Fernández Noroña, valuada en 12 millones de pesos, este jueves 28 de agosto podría referirse a la agresión por parte de Alejandro Moreno.

Cuando concluía la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 27, ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña protagonizaron una discusión verbal que en instantes escaló a los empujones y después los golpes.

Los hechos terminaron en declaraciones desafortunadas de Alejandro Moreno, quien intentó justificar su reacción, y por parte de Morena la amenaza de solicitud de desafuero contra el priista para que enfrente la denuncia que interpondrían ante las autoridades.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum 27 de agosto?

En la conferencia del 27 de agosto, la mandataria rectificó y dijo estar a favor de que se realice una investigación contra los funcionarios que resulten señalados por los sobornos que pago ‘El Mayo’ Zambada para mantener en operación su red criminal.

También, adelantó que solicitará una ‘parte del pastel’ sobre los recursos que le sean incautados al capo mexicano, luego que el gobierno estadounidense lo obligará a pagar una multa de 15 mil millones de dólares.

“Si hubiera una incautación de recursos, habría que pedir que estos recursos fueran devueltos a México para beneficio de la gente”, declaró la mandataria.