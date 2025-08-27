Claudia Sheinbaum niega que la CDMX esté gobernada por cárteles

Stephen Miller expresó que las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata en EU son más peligrosas que la Ciudad de México que, afirmó, es gobernada por los cárteles de la droga. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Ciudad de México sea gobernada por cárteles, como acusó el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, y destacó que en la capital se ha registrado una importante disminución de homicidios dolosos.

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores que envíe a Miller las cifras de seguridad de la Ciudad de México que muestran una reducción en delitos como el homicidio doloso, pues dijo que tal vez no las conoce.

“Le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Seguridad, que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca las cifras (de seguridad) de la Ciudad de México porque a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios de 2018 a la fecha es casi de 60%. Sí, hay temas y evidentemente hay que atenderlos, pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona”, dijo.

En entrevista con Fox News el lunes, Miller expresó que las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata son más peligrosas que la capital mexicana que, afirmó, es gobernada por los cárteles de la droga.

“¡Las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales!”, expresó el estadounidense.

La declaración se dio en medio de las tensiones provocadas por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar a la Guardia Nacional en Washington DC, capital de ese país, para tomar el control de la seguridad, y su amago de replicar el despliegue de fuerzas federales en ciudades como Chicago, Nueva York o Baltimore, gobernadas por demócratas.

La advertencia de Trump ha sido calificada por el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, como un intento de crear una crisis y por el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como una violación flagrante a la Constitución.

La mandataria adelantó que también enviará al asesor de la Casa Blanca el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que, dijo, “son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información”.