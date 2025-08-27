Sheinbaum no da su opinión sobre la casa de 12 mdp de Noroña: ‘¡Hacen un escándalo!’

En otras ocasiones, la presidenta Sheinbaum ha 'reprendido' a Noroña por sus declaraciones sobre la unidad en Morena.

Encuesta en ‘la mañanera’: La presidenta Claudia Sheinbaum no se involucró en la polémica por la casa de 12 millones de pesos propiedad de Gerardo Fernández Noroña, el aún presidente del Senado quien dijo que no está obligado a llevar una vida de austeridad.

“¿Qué les parece más importante: La casa de Noroña ahí en Tepoztlán que vive ahí desde hace años, o que la DEA haya dicho que Genaro García Luna está al mismo nivel que otros capos?“, preguntó a los reporteros de la ‘mañanera’ este miércoles 27 de agosto.

Sheinbaum criticó que se ha hecho “un escándalo” sobre la propiedad del senador Noroña para no hablar de que Estados Unidos considera a Genaro García Luna como un exlíder del narcotráfico en México. .

“Muchos fueron cómplices de eso, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de Calderón”, dijo.

¿Qué sabemos de la casa de 12 millones de pesos de Noroña?

Gerardo Fernández Noroña, aún el presidente de la Mesa Directiva del Senado, confirmó la adquisición de su casa en Tepoztlán, un lugar descrito como su refugio personal.

La compra de esta propiedad contradice el discurso de austeridad republicana y pobreza franciscana que el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió seguir en Morena.

La casa de Noroña no es solo una simple vivienda, sino un espacio que combina la belleza natural de Tepoztlán con elementos de arte y cultura mexicana. Algunas de las características más destacadas de la propiedad incluyen:

Superficie total de 1,200 metros cuadrados.

Construcción de 259 metros cuadrados.

Amplios jardines y terrazas que invitan a la relajación.

Elementos decorativos de diversas regiones de México y del mundo, como cerámica de Guanajuato y adornos de India.

¿Cómo respondió Noroña a las críticas por tener una casa de 12 mdp?

El senador defendió derecho a vivir de manera cómoda y enfatizó que su patrimonio es fruto de su trabajo, tanto como legislador como de sus ingresos en YouTube.

“No tengo ninguna obligación personal de ser austero”, declaró, haciendo eco de su historia personal y de su conexión con el pueblo.

El contraste entre la vida ostentosa que Noroña lleva en su nueva casa y su discurso sobre la austeridad ha generado un debate intenso. A lo largo de su carrera, ha criticado a otros políticos por sus lujos, lo que hace que su situación actual sea vista como una hipocresía. “Que renuncies a tu supersueldo, no seas de doble moral”, solía decir a sus opositores, pero ahora se enfrenta a la misma crítica.

La adquisición de esta casa podría tener repercusiones en la carrera política de Noroña, especialmente en un momento en que la percepción pública sobre la ética y la austeridad en la política es crítica.