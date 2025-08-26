Fernández Noroña responde a críticas por su casa de 12 mdp: ‘Yo no tengo ninguna obligación de ser austero’

Gerardo Fernández Norña comparó su declaración patrimonial con la de figuras del PAN como Marko Cortés, Ricardo Anaya y Lilly Téllez a quienes acusó de omitir información y no transparentar en su totalidad sus bienes. [Fotografía. Cuartoscuro]

Parece que Gerardo Fernández Noroña y el dinero no se llevan, ya que el todavía presidente de la Mesa Directiva del Senado volvió al ‘ojo del huracán’ tras revelarse que compró una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, inmueble que incluyó en su declaración patrimonial.

Ante las críticas y comentarios, Gerardo Fernández Noroña aseguró que todos sus bienes están declarados públicamente, desmintió haber recibido recursos ilícitos y lanzó un desafío directo a sus adversarios políticos.

Durante la conferencia de prensa del martes 26 de agosto, el legislador de Morena comparó su declaración patrimonial con la de figuras del PAN como Marko Cortés, Ricardo Anaya y Lilly Téllez a quienes acusó de omitir información y no transparentar en su totalidad sus bienes.

“Yo he trabajado mucho para tener lo que tengo. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo”, declaró Gerardo Fernández Noroña.

Los cuestionamientos sobre su declaración patrimonial se intensificaron tras la audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Brooklyn, donde admitió haber participado en sobornos a políticos mexicanos para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa en el país.

“Que me investiguen todo lo que quieran, meterse en mis cuentas, revisar lo que les dé la gana. Mi patrimonio lo he construido con trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nada, y mucho menos un grupo criminal”, expresó.

Durante la conferencia, Gerardo Fernández Noroña protagonizó un intercambio tenso con un reportero que lo cuestionó por su congruencia con la austeridad republicana promovida por Morena.

El legislador fue criticado por viajes en primera clase a París y por la posesión de una camioneta Volvo valuada en más de un millón de pesos, la cual también está registrada en su declaración patrimonial.

“Todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo y nadie podrá cuestionarme nunca que le haya robado a alguien un centavo. Sobre la confusión que tienes sobre las políticas públicas y austeridad personal, yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero”.

¿Cómo consiguió Gerardo Fernández Noroña comprar su casa de 12 millones de pesos?

La casa que declaró Gerardo Fernández Noroña se localiza en el municipio de Tepoztlán, Morelos. El inmueble tiene un valor de 12 millones de pesos y cuenta con un terreno de mil 201 metros cuadrados, con una construcción de 259 metros cuadrados.

De acuerdo con lo expuesto por el propio senador, se trata de una vivienda rodeada de vegetación y con espacios amplios que favorecen la privacidad. Antes de formalizar la compra, Fernández Noroña arrendaba la propiedad.

Posteriormente, el senador explicó que la propiedad fue adquirida mediante un crédito hipotecario que comenzó a pagar a finales de 2024. Detalló que la residencia no fue comprada de contado y que, antes de formalizar la compra, vivía ahí como arrendatario.

El legislador de Morena enfatizó que su capacidad de pago proviene de sus ingresos como presidente del Senado, así como de su canal de YouTube y colaboraciones en medios de comunicación.

De acuerdo con sus declaraciones, durante 2023 obtuvo 72 mil 500 pesos mensuales por colaboraciones en prensa, además de 188 mil pesos mensuales por monetización en su canal.

No obstante, en sus declaraciones patrimoniales de 2024 y 2025, dichos ingresos no fueron reportados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la consistencia de su situación financiera.

En lo que va del año, Gerardo Fernández Noroña ha estado en medio de la polémica por gastos considerados ostentosos, como su viaje a París en marzo de 2025, donde asistió a una reunión parlamentaria internacional. El legislador voló en clase ejecutiva, a pesar de que el reglamento del Senado establece que los viajes oficiales deben realizarse en clase turista.

Posteriormente, en Morena surgieron nuevas polémicas cuando figuras del partido como Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán y Mario Delgado fueron captados vacacionando en destinos exclusivos de Europa y Asia, lo que generó críticas por el contraste entre su discurso político y su estilo de vida.