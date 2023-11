“Ernestina Godoy me tiene muerta en vida”

“Pinche vieja loca, ya mejor abre las piernas”… acto seguido se carcajeó Manuel Santos, fiscal de Delitos Financieros.

Jimena lo denunció y las amenazas comenzaron.

“Bájale de huevos o te vamos a desaparecer”, “eres una perra”, “te crees muy chingona, pero te va a cargar la verga”.

Díganme que no se les pegó la panza tras leer esto.

Aquí otra historia de terror de la fiscalía de la Godoy.

Jimena, quien luego de denunciar acoso sexual no sólo perdió su trabajo, sino hasta la voluntad de vivir.

Jimena, cuya identidad real me reservaré para protegerla, fue una agente ministerial con 16 años de servicio.

Lo que leerán es indescriptible

“Estoy siendo atendida por trastornos de ansiedad y depresión; en febrero (2023) atenté contra mi vida y estuve internada más de un mes por intento de suicidio. Vivo amenazada, vigilada, perseguida, sin poder trabajar, tengo dos hijos que dependen de mí y hay días en que quisiera morir”, expresó la licenciada en derecho al explicar la pesadilla por la que atraviesa.

Jimena me platicó que la relación con Manuel Santos era no sólo profesional, sino también de amistad, desde que lo conoció, a finales de 2020, en la Fiscalía Estratégica de Investigación de Asuntos Especiales, donde ella tenía una jerarquía superior.

Pero que todo cambió cuando Manuel fue promovido a secretario particular del coordinador estratégico, Octavio Israel Ceballos Orozco (juez con licencia del TSJCDMX).

En ese momento fue cuando comenzaron las insinuaciones sexuales a través de WhatsApp y hasta un intento de besarla.

Un año después, Jimena fue enviada como comisionada a la Fiscalía Estratégica de Investigación de Delitos Financieros, donde Manuel Santos acababa de asumir el cargo como responsable de dicha unidad.

“Él se acercaba a mi lugar de trabajo, me decía ‘pase a mi oficina’, cerraba la puerta, me abrazaba y me decía ‘cuándo me vas a dar lo mío’”, recordaba Jimena notoriamente afectada.

Luego de casi dos meses en los que intentó evitar a toda costa a Manuel Santos, terminó por explotar cuando éste intentó manipular las claves personales de Jimena para acceder a una carpeta de investigación que ella llevaba con el fin de priorizarla, y vaya usted a saber qué más, pues se trataba de dos abogados de renombre.

“Entré a su oficina y le dije, no te voy a permitir que vendas mi trabajo y deja de enviarme mensajes sexuales, pero antes de salir me dice ‘pinche vieja loca, ya mejor abre las piernas’; escucho cómo se comienzan a reír (el fiscal y su secretario particular), y les dije que los iba a denunciar”, se lee en la carpeta de investigación No. CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/00119/01-2022.

Bastó dicha advertencia para que la corrupción y la discriminación en contra de las mujeres de la fiscalía de Godoy operara en su contra.

Primero la cambiaron de adscripción, léase de área, y luego la suspendieron. ¡Así como lo están leyendo!

“José Gerardo Huerta Alcalá, titular de la Unidad de Asuntos Internos, no sólo es muy amigo de Manuel, sino es quien firma mi suspensión temporal y quien me manda a su fiscal y a su responsable de turno para intimidarme al notificarme mi cambio de adscripción cuando yo digo que voy a denunciar a Manuel” detalló Jimena en una entrevista en Inmujeres.

La corrupción y la negligencia en todo su apogeo

Agárrense. La fiscalía insiste en mandar a ‘no ejercicio de la acción penal’ la investigación, a pesar de que la propia fiscalía ha emitido tres dictámenes positivos en materia de psicología forense, que confirma las agresiones sexuales; de antropología social, que advierte la relación asimétrica de poder, y un diagnóstico clínico que comprueba la agresión sexual por la sintomatología de la víctima.

Ah, y también un expediente en Psiquiatría del Hospital General Tacuba del ISSSTE, en el que se le diagnostica a Jimena un ‘trastorno mixto’ desde el 12 de enero de 2022, mismo que la llevó a intentar suicidarse en febrero de este año.

“Me tienen muerta en vida, tengo todo documentado, audios con autoridades y no han hecho nada”.

Ojo, las indagatorias no sólo se delegaron a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, también pasaron por la CNDH, con la queja 21/D73368, hasta la Jefatura de Gobierno de la exregenta Sheinbaum, a través de su secretaria particular, Rocío Vilchis, quien mandó a Jimena al Inmujeres.

Lo que leerá a continuación lo hará vomitar

“Todo mundo me dijo ‘nos comunicamos con usted’; después de dos años las únicas llamadas que recibí durante mucho tiempo fue de ‘bájale de huevos o te vamos a desaparecer’, ‘eres una perra’, ‘te crees muy chingona, pero te va a cargar la verga’. Venían policías a mi departamento.

Hubo un momento en que entré tanto en crisis que tuve que hablar con mis hijos y les dije: ‘si algo me pasa, ustedes tienen que ser fuertes’”, confesó exaltada.

¿Qué ha pasado con Manuel Santos?

Nada, sigue ejerciendo con normalidad.

Mega feminista la Godoy.

“Desde que llegó Ernestina fui acosada e intimidada para colaborar en las porquerías que hicieron, y como mi respuesta fue ‘no’, empezó mi pesadilla”.

Tras dos años, finalmente un juez federal otorgó un amparo, en el cual se le ordena al juez del Tribunal de Justicia de la CDMX que reponga la audiencia y juzgue con perspectiva de género.

No hay reparo para el daño que se le ha causado a Jimena, quien se comprometió con su servicio a la ciudadanía desde que tenía tan sólo 18 años, cuando tuvo que dejar el bachillerato para ayudar económicamente a su familia, y se unió a las filas de la policía capitalina, empezando una carrera que ha sido intachable a base de esfuerzo y nada más.

“Esta gente es lo más miserable que jamás haya conocido. Llevo trabajando en el servicio público por más de 24 años sin ninguna sanción, ganándome cada cargo por mi trabajo y no por dedazo”, Jimena, agente ministerial.

Después de todo esto, todavía se quiere reelegir. Tenga dignidad y váyase a su casa.

Vergüenza nacional

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba. (Cuartoscuro)

Adrián Rubalcava, tras saber que tus principios y valores dependen de si te sientes o no traicionado por alguien, qué bueno que ya te saliste de la alianza, pues ahora resulta que la ratificación de la fiscal carnal, Ernestina Godoy, no tiene que ver con su actuar ni con sus delitos, sino con tus berrinches.