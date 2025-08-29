‘Alito’ Moreno vs. Noroña, round 2: ¿Dónde y a qué hora ver la sesión extraordinaria del Congreso?

Este viernes 29 de agosto se vivirá un nuevo capítulo en la confrontación política entre los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro ‘Alito’ Moreno, durante una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente convocada para las 9:30 horas.

La sesión fue citada con el objetivo de condenar la agresión que Fernández Noroña asegura haber sufrido por parte del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y otros legisladores del tricolor. El incidente ha generado tensión entre las bancadas, ya que la convocatoria ha provocado división.

El propio Noroña no descartó llamar a otra sesión futura para seguir tratando este mismo asunto, al considerar que la agresión no puede quedar impune.

Ante esto, Alejandro ‘Alito’ Moreno confirmó su asistencia a la sesión, pese a que se trata de un señalamiento directo en su contra.

Sin embargo, la bancada del PAN rechazó participar, argumentando que se trata de una convocatoria ilegal. Aseguraron que la sesión es “irregular”, ya que el periodo de sesiones había concluido, y responsabilizaron a Noroña de ejercer una conducción parcial y provocadora desde la presidencia de la Mesa Directiva.

“Ya es una convocatoria irregular porque ya se habían terminado las sesiones, aunque el presidente de la Mesa Directiva tiene la facultad para convocarlo”, señaló el PAN.

Si deseas seguir esta sesión, te recomendamos seguir al Canal del Congreso a través de su cuenta en YouTube:

¿Qué causó el pleito entre ‘Alito’ Moreno y Fernández Noroña?

La sesión extraordinaria, programada para este viernes, surge después de un violento altercado entre ‘Alito’ Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Durante la clausura de la sesión anterior, Moreno Cárdenas expresó su frustración por no recibir el uso de la palabra, lo que desencadenó un intercambio acalorado.

La confrontación comenzó cuando Moreno, visiblemente enojado, empujó a Noroña, quien intentaba retirarse. Testigos del evento relatan que Noroña le advirtió a Moreno que no lo tocara, pero este continuó con las agresiones físicas.

La situación escaló rápidamente, involucrando también a un colaborador de Noroña, Emiliano González, quien resultó lesionado en el proceso. Otras figuras presentes, como la senadora Dolores Padierna, intentaron intervenir para detener la pelea, pero también se vieron envueltas en el caos.

Las reacciones al incidente fueron variadas. Desde la bancada de Morena, muchos legisladores expresaron su apoyo a Noroña, mientras que algunos miembros del PRI intentaron justificar la agresión de Moreno.

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia en el Congreso y la calificó como un acto autoritario. Mientras que el dirigente del PAN, Jorge Romero, también se pronunció en contra de la violencia, enfatizando que el debate debería mantenerse en el ámbito de las ideas y no de los golpes.