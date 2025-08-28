Visita de Marco Rubio a México: ¿Qué temas prevé abordar con Claudia Sheinbaum?

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana, dos visitas en las que busca avanzar en temas clave para la diplomacia del Gobierno de Donald Trump como la lucha contra el narcotráfico y la migración de personas, la reducción del déficit comercial o contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.

Este viaje de Rubio se produce en un momento en el que Washington está reforzando su lucha contra grupos criminales con conexiones transnacionales, desde los cárteles mexicanos a la banda transnacional Tren de Aragua o el Cártel de los Soles, ambos con origen en Venezuela, con quien la tensión está disparada ante el nutrido despliegue militar estadounidense en el Caribe para combatir el tráfico de drogas.

¿Qué reuniones tendrá Marco Rubio, secretario de EU, en México?

Se espera que Marco Rubio trate temas sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral de México y Estados Unidos, con el cual se busca una mayor coordinación en tres temas centrales:

Impedir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, especialmente de fentanilo.

Impedir el cruce de armas que reabastecen a los cárteles en México.

Medidas contra el cruce de migrantes sin documentos hacia EU.

Rubio aterriza el 2 de septiembre en la capital mexicana, donde está previsto que se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según un representante del Departamento de Estado, no se espera la firma de un documento relacionado con el acuerdo de seguridad exhaustivo, sino más bien la designación de una serie de “pasos adicionales para implementar en mayor profundidad el marco acordado en febrero”.

El marco mencionado se centraba en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada país y mecanismos para fomentar la confianza y la cooperación bilateral.

En materia de inmigración, Washington está interesado en atajar los cruces fronterizos ilegales a Estados Unidos de ciudadanos mexicanos, que ya suponen la mayoría de los que se producen en la actualidad, después de que las políticas del Gobierno Trump hayan desincentivado a migrantes de terceros países de tratar de llegar a territorio estadounidense.

Reducir el déficit comercial mexicano con su vecino, que en 2024 fue de más de 157 mil millones de dólares, o evitar que China aproveche el tránsito por territorio mexicano de sus mercancías para que tengan acceso al mercado estadounidense sin abonar aranceles también estará sobre la mesa.