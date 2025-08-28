‘Tienen justicia a domicilio’: Ceci Flores critica que MP fuera al Senado por denuncia de Noroña

Ceci Flores destacó los obstáculos que enfrentan las madres buscadoras al intentar denunciar en las fiscalías.

Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, criticó que el Ministerio Público llegara hasta el Senado para tomar declaraciones e iniciar el proceso de denuncia de Gerardo Fernández Noroña en contra de Alejandro ‘Alito’ Moreno tras la pelea entre ambos.

“Auch, esto si dolió! Los senadores tienen justicia a domicilio, mientras las madres tenemos que rascar tierra para buscarla”, dijo Ceci Flores en una publicación de redes sociales.

La madre buscadora dijo que en incontables ocasiones se han enfrentado a la negativa de una denuncia por múltiples razones.

“Y saliendo, llega la amenaza del crimen porque la fiscalía les avisó…”, agregó la activista en la misma publicación que está acompañada de un post donde aparece Fernández Noroña acompañado de agentes del MP quienes le toman la declaración para su denuncia.

En los comentarios se destacan los ‘privilegios’ que gozan los senadores y la inmediatez con la que la Fiscalía atendió las demandas del presidente de la Cámara Alta, mientras que el resto de los ciudadanos se enfrenta a múltiples obstáculos para denunciar.

‘Merecemos líderes que construyan caminos de paz’

Tras compartir esa publicación, Ceci Flores también resaltó que la violencia cada vez ‘gana más terreno en México’ y que incluso el Congreso se convirtió en escenario de dicha barbarie.

“Merecemos líderes que construyan caminos de paz, que reivindiquen el dolor, que solucionen y nos acerquen a lo que todos queremos: vivir tranquilos”, agregó la activista.

Desde múltiples foros y escenarios, Ceci Flores ha pedido ayuda para encontrar a sus hijos desaparecidos, así como apoyo y atención para distintos colectivos y familiares que encabezan la búsqueda de personas desaparecidas en México.

En junio, Ceci Flores y otros 30 activistas enviaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir la renuncia de Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

“El senador Gerardo Fernández Noroña ha cruzado una línea que no podemos ignorar. Sus constantes declaraciones, cargadas de insensibilidad y arrogancia, han herido profundamente a las víctimas de la violencia en México, a las familias de los más de 128 mil desaparecidos y comunidades migrantes que, con su trabajo, construyen puentes de esperanza entre México y el mundo”, decía parte de la carta.

La gestión de Fernández Noroña como presidente del Senado terminará el próximo 31 de agosto y será reemplazado por Laura Itzel Castillo, de Morena, a partir del 1 de septiembre.

¿Por qué Fernández Noroña denunció a ‘Alito’ Moreno?

Gerardo Fernández Noroña denunció a ‘Alito’ Moreno ante la Fiscalía General de la República tras la pelea de ambos en el Senado y luego de que el morenista advirtió de amenazas de muerte del líder del PRI en su contra.

Morena incluso agregó que exigirá el desafuero de Alejandro Moreno tras golpear al presidente del Senado.

“Presentaremos denuncias por daños (...) Una vez presentadas las denuncias, este asunto no se puede quedar ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron”, agregó Noroña en una conferencia de prensa convocada tras los hechos.

Además, se convocó a una sesión especial de la Comisión Permanente para este viernes, pero el Partido Acción Nacional (PAN) negó que asista la bancada, mientras que ‘Alito’, simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encabezan una marcha contra las agresiones de Fernández Noroña en el Senado.