Adán, Monreal y su cita en Palacio

Después de tres semanas de tormenta sobre ellos, en las que no fueron convidados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hacía cada lunes, ayer los coordinadores de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, volvieron por fin de nuevo a Palacio Nacional. Aunque corren un día y al siguiente también las versiones en San Lázaro y en la Cámara alta de que ambos líderes “tienen los días contados” como jefes de bancada. Ayer, antes de acudir a la cita, Monreal deslizó que confía en que “no hay nada de eso”. Cuando el río suena…

Cifras seguras, calles inseguras

En Atizapán, el alcalde, Pedro Rodríguez, celebra que la percepción de inseguridad bajó de 75% en 2022 a menos de 50% este año, y presume que los robos de auto cayeron más de 70%. Sin embargo, en la realidad los vecinos enfrentan otro panorama: el narcomenudeo avanza, los asaltos en transporte público no ceden y hechos como el doble asesinato en una gasera ponen en entredicho la narrativa oficial.

Familiares ‘en octavo grado’

El diputado Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador Ignacio Mier Velazco, ya busca darle la vuelta a la Ley Antinepotismo. De acuerdo con el legislador, a su padre no le aplicaría la reforma, pues es primo en octavo grado del actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y la ley sólo bloquea a los familiares hasta en cuarto grado. Habrá que ver si la dirigencia de Morena hace la misma interpretación y en una de esas se le cumple a Ignacio Mier su sueño de gobernar la tierra de los camotes. Lo veremos con el tiempo.

Reclamos sin sustento en el INE

Cuando la consejera Dania Ravel reclamó por la información del presupuesto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, le respondió que todo se discutió, con detalle, en mesa de consejeros. O sea que si Ravel no lo vio, no fue por falta de transparencia sino de presencia, pues brilló por su ausencia en esas mesas. Y luego vino la exigencia: agregar “a todo el personal de honorarios”. Pero, pequeño detalle, no explicó cómo impactaría eso en las finanzas del instituto ni justificó si realmente se necesitan esas plazas. Parece que el ambiente tenso en el instituto continúa, aunque sin mucho rigor en los argumentos.

Andy, Beatriz y sus ecos en el discurso opositor

Legisladores priistas y panistas opinaron ayer que es verdad, Andy López Beltrán y Beatriz Gutiérrez Müller son libres y tienen todo su derecho a ir de vacaciones a Tokio o de vivir en España. Lo que no se vale, dijo el priista Rubén Moreira, es que “el expresidente dañó, polarizó y enfrentó a México, unos contra otros, con su falso discurso de modestia, austeridad y falsa medianía que tanto repiten”. Y de la esposa de AMLO, comentó que “nos perjudicó al habernos enemistado con España con aquello de la disculpa por la Conquista”. “El tema es la incongruencia, la hipocresía y la burla de ellos, sus daños y perjuicios al país”, completó el panista Federico Döring.

Se viene agarrón en el TEPJF

Mañana miércoles tendrá lugar en la Sala Superior del Tribunal Electoral una discusión intensa por el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que propone anular la elección de ministros de la Suprema Corte por la ‘operación acordeón’ que indujo el voto a favor de candidaturas cercanas a la ‘4T’. Si bien la mayoría de tres magistrados podría nuevamente imponer su decisión, lo interesante serán los argumentos para validar la controvertida elección.