‘Morena es una amenaza para México’: Xóchitl Gálvez se suma a Alessandra Rojo en marcha de ‘La Resistencia’

Xóchitl Gálvez fue una de las figuras políticas que aparecieron dentro de la marcha de 'La Resistencia' convocada por Alessandra Rojo de la Vega.

La marcha por ‘La Resistencia’ avanza en el centro de la Ciudad de México, y a lo largo de la tarde de este domingo 31 de agosto, distintas voces de oposición, así como de madres buscadoras se unieron para respaldar la causa de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Una de esas voces fue Xóchitl Gálvez, excandidata a la Presidencia por la alianza PRI-PAN-PRD, quien además de apoyar a Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que México tenía que hacer frente al Gobierno de Morena.

“Me parece que la convocatoria de Alessandra es valiente, me parece que es el inicio de irnos preparando para lo que viene que es la defensa de las libertades. Viene la reforma electoral, donde seguramente Morena va a querer agandallarse todo como ya se lo agandalló. Ya controla el Poder Judicial, ya controla el Poder Legislativo y quisiera controlar a los ciudadanos", mencionó Xóchitl Gálvez.

Además, Gálvez aseguró que Morena es una amenaza para México:

“Morena es una amenaza por sí misma, vas a ver cómo se roban el dinero y cómo se dan vidas de lujo para que el pueblo se dé cuenta”, mencionó la excandidata presidencial, quien minimizó los acercamientos de Alessandra Rojo de la Vega con grupos de derecha lejanos a causas como el aborto y la lucha feminista.

Xóchitl Gálvez acompañará a Alessandra Rojo de la Vega en el Foro Lindbergh, en el Parque México, ubicado en La Condesa.

Madres buscadoras se suman a la marcha por ‘La Resistencia’

Ceci Flores, líder de algunos grupos de madres buscadoras, apareció acompañada de organizaciones dentro de la marcha por ‘La Resistencia’ de Alessandra Rojo de la Vega, que se originó tras la eliminación de las estatuas del ‘Che’ Guevara y Fidel Castro, y criticó las cifras del Gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a las desapariciones en México:

“Para mí es un honor que me hayan invitado, y no me importan las críticas, porque sé que van a empezar con críticas. No me interesa porque a mí lo que me interesa es visibilizar la realidad que vivimos, y si ella (Alessandra Rojo de la Vega) me invita a ser visible aquí voy a estar con ella”, dijo Ceci Flores, acompañada de la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Además, la madre buscadora dijo que las personas familiares de desaparecidos viven “en una indolencia terrible” de parte de las autoridades y con impunidad en el tema de las personas desaparecidas.

“Piensan que por ser delincuentes no tienen derecho a ser buscados, pero no todos son delincuentes. Yo busco a un inocente y un culpable pero a los dos los amo... 10 años llevo luchando por mis desaparecidos y siguen aumentando cada día. Es mentira que (las desapariciones) disminuyeron 25 por ciento, es mentira, no han disminuido en nada los feminicidios ni los homicidios”, criticó la madre buscadora.