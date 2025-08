Xóchitl Gálvez advierte a Sheinbaum que ‘dará pelea’ contra la reforma electoral: ‘No me voy a doblar’

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y excandidata a la Presidencia, aseguró este lunes 5 de agosto que “dará la pelea” en contra de la reforma electoral que presentó este semana la presidenta Claudia Sheinbaum.

La panista aseguró que no se doblará ante Morena y advirtió que seguirá peleando para que no pase la reforma electoral que presentará la Cuarta Transformación: “No hay que doblarnos ante la tiranía, lo que nos viene es muy duro y ahí voy a seguir, voy a seguir peleando”.

Ante esto, Gálvez Ruiz pidió a los mexicanos “no ser cobardes” y oponerse a la reforma que busca cambiar al INE y que será expuesta en una consulta popular que alista la presidenta de México.

“Le digo a los ciudadanos que dejemos de ser cobardes, dejemos de agachar la cabeza, hay que ser valientes”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Sheinbaum propone nueva reforma electoral

Claudia Sheinbaum anunció el pasado 2 de agosto que lanzará un nuevo proyecto de reforma electoral, la cual podría ser aprobada en septiembre próximo.

Por esta razón, Sheinbaum confirmó que Pablo Gómez, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dejaría su cargo para encabezar una comisión presidencial encargada de dicha iniciativa.

La nueva reforma será presentada porque, según Sheinbaum, el INE “se extralimitó ”al comunicar que hubo votos que no se debieron incorporar al conteo final", tema que correspondía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El expresidente Andrés Manuel López Obrador intentó dos veces hacer una reforma electoral, pero en la primera ocasión no logró la mayoría calificada y la segunda, que denominó como ‘Plan B’, eran modificaciones a la ley secundaria queno fueron aprobadas por el Poder Judicial.

¿Qué cambios busca Sheinbaum en el INE?

Aunque aún no se presenta el dictamen de la nueva reforma electoral, Sheinbaum ha expresado qué cuáles son sus inconformidades con el Instituto Nacional Electoral (INE):