‘La Resistencia’ de Alessandra Rojo de la Vega: ¿Dónde y a qué hora inicia marcha de la oposición en CDMX?

Alessandra de la Roja, promotora de 'La Resistencia', remarcó que el movimiento no busca fundar un nuevo partido político en México.

La marcha de Alessandra Rojo de la Vega, llamada ‘La Resistencia’, arranca este domingo 31 de agosto, un evento con el que la oposición busca posicionarse de cara a las elecciones de 2027 ante lo que denominan es un gobierno autoritario de Morena.

Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc ‘enfrentada’ con el Gobierno por las estatuas del ‘Che’ Guevara y Fidel Castro, remarcó que este es un evento ciudadano.

“No es un partido político, no es una moda, es una fuerza ciudadana. Somos millones organizándonos para frenar los abusos del poder”, comentó.

¿Qué es la marcha de ‘La Resistencia’?

Es un movimiento organizado por la alcaldesa de Cuauhtémoc que, según Rojo de la Vega, quiere busca dar voz a aquellos que sienten que no están representados por Morena.

La marcha ocurre en un contexto de escándalos a Morena, desde los lujos de Gerardo Fernández Noroña, quien tiene una casa de 12 millones de pesos, hasta los presuntos nexos con el narcotráfico de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador.

“‘La Resistencia’ nace porque millones de mexicanas y mexicanos ya no nos sentimos representados en este camino que ha tomado Morena. Nace porque se enriquecen unos cuantos, mientras millones luchan todos los días por tener un plato en su mesa”, dijo en entrevista con Javier Alatorre.

‘La Resistencia’: Lugar y hora de la marcha en CDMX

Alessandra Rojo de la Vega dijo que la organización del evento eligió varios puntos debidos al desarrollo del Maratón de la Ciudad de México.

Hora de inicio: 11:00 horas.

Punto de partida: La Diana Cazadora en Paseo de la Reforma.

en Paseo de la Reforma. Destino final: Foro Lindbergh en el Parque México.

Horario estimado de llegada al destino: 13:00 horas.

Organizaciones de la sociedad civil como Va Por Todos MX, Va Por Todos Jóvenes y Sociedad Civil México, entre otras, participarán en la marcha, así como personajes de la oposición como Margarita Zavala, excandidata presidencial y esposa de Felipe Calderón.

¿Cuál será la ruta de la marcha de ‘La Resistencia’?

La ruta de la marcha avanzará por el centro de la Ciudad de México, por lo que se anticipan afectaciones en la circulación.

Es esencial que los ciudadanos que planean asistir a la marcha tomen en cuenta las recomendaciones de las autoridades para evitar inconvenientes.

Estos son los detalles de la ruta de la marcha:

Inicio en la Diana Cazadora a las 11:00 horas.

12:00 horas: Primer punto de parada en el Parque El Bolsillo (Avenida Chapultepec esquina Sevilla y Londres)

(Avenida Chapultepec esquina Sevilla y Londres) 12:20 horas: Avance por Avenida Salamanca , en dirección sur.

, en dirección sur. 12:40 horas: Llegada al Parque España , transitando por Avenida Sonora, Avenida México, Avenida Michoacán y calle Michoacán.

, transitando por Avenida Sonora, Avenida México, Avenida Michoacán y calle Michoacán. Conclusión en el Foro Lindbergh a la 13:00 horas.

¿Qué rutas alternas tomar por la marcha de ‘La Resistencia’?

Debido a la movilización, se anticipan cierres parciales y desvíos en la zona de Paseo de la Reforma, la Condesa y el Parque México. Las autoridades han recomendado las siguientes rutas alternas:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Avenida Insurgentes

Si tienes planeada alguna actividad en la zona, anticipa tus traslados y considera el uso de transporte público para evitar contratiempos.

¿Qué personajes de la oposición estarán en la marcha de ‘La Resistencia’?

La marcha ha generado un alto grado de expectativa entre diversos sectores sociales, quienes la consideran un espacio para expresar inquietudes y respaldar causas colectivas.

La participación de figuras políticas como el expresidente Vicente Fox, quien ha respaldado públicamente la marcha, añade un peso adicional a la convocatoria.

Fox ha instado a la ciudadanía a unirse a este “Primer Gran Encuentro de la Resistencia Democrática”, al destacar la importancia de la movilización ante las críticas hechas contra Morena y el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

La marcha también ha recibido el apoyo del Consejo Nacional de Nueva Derecha, que ha hecho un llamado a la unidad y ha pedido que la movilización se enfoque en los valores cristianos, excluyendo símbolos de causas como el feminismo o la comunidad LGBTTTIQ+.