‘No debe hacerse la víctima’: Margarita Zavala pide a AMLO aceptar su responsabilidad en tema Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador “no debe hacerse más la víctima, debe asumir su responsabilidad” frente al caso Ayotzinapa, acusó la panista Margarita Zavala.

La exprimera dama del país, como esposa del ex presidente Felipe Calderón, consideró que el “portazo” de este miércoles en Palacio Nacional “es una muestra más de la ingobernabilidad” que impera en el país”.

En entrevista en la Cámara de Diputados, la legisladora federal del PAN expresó que “el hecho de que hayan roto una puerta de Palacio Nacional me parece que eso no había pasado nunca, y no es para que se hagan víctimas, sino para que asuman sus propias responsabilidades al respecto”.

Al tiempo que el pleno de la Cámara de Diputados guardaba un minuto de silencio por los estudiantes de la Normal de maestros de Ayotzinapa, expresó que el incidente en Palacio Nacional “a mí me pareció que es una expresión de que el país está mal”, insistió.

Sobre la situación de inseguridad en el ambiente electoral que se inicia, comentó que “si son en estos cinco días que apenas llevamos de campañas ya son 16 asesinados, pues ya dejó de ser local y pasó a ser un problema nacional”.

“No tengo la menor duda y creo que la Secretaría de Seguridad Pública debe atender el problema como lo es, a nivel nacional, porque el crimen organizado es un tema que le corresponde a la Federación”, afirmó.

Calificó de “irresponsable” dejar esta seguridad a los gobiernos estatales. “Si después de cinco años, después de seis años que no apoyaste a las policías locales ni le diste recursos a los gobiernos estatales ni apoyaste las instituciones municipales, no se vale después de eso decir, pues ahora te toca proteger, cuando no te apoyé para fortalecer las instituciones”.

“Me parece que si eso se resolvió así era porque hubiera hablado ya con los gobernadores y el tema de la seguridad a nivel electoral me parece que es federal”, dijo.

“Es un acto, bueno más bien me parece irresponsable que suelten al nivel local como si no tuviera nada que ver la Secretaría de Seguridad Pública, todo lo han centralizado, salvo cuando no les conviene”, criticó.