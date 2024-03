¿Qué dijo AMLO sobre la irrupción de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el grupo de normalistas de Ayotzinapa que irrumpió esta mañana en Palacio Nacional rompiendo una de las puertas, lidera un movimiento en contra de su gobierno que solo busca provocar.

En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario aseguró que el grupo está compuesto en su mayoría por los abogados que atienden a los familiares de los jóvenes desaparecidos y por estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, por lo que descartó reunirse con ellos.

“Ya es un movimiento en contra de nosotros que lleva como una semana que fueron a Gobernación y rompieron vidrios, ayer en la Lotería Nacional, es un plan de provocación clarísimo, entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación”, advirtió.

Las protestas de normalistas que se han registrado a lo largo de la última semana escalaron esta mañana luego de que el grupo ingresara a la fuerza a la sede presidencial con el objetivo de interrumpir la conferencia matutina. Sin embargo, las vallas metálicas al interior del inmueble les impidieron el paso.

¿Cuándo se reunirá AMLO con los padres y madres de Ayotzinapa?

Luego de que una reportera diera a conocer los hechos en plena ‘mañanera’, López Obrador indicó que la Subsecretaría de Gobernación será la encargada de atender al grupo este miércoles, mientras que él se reunirá con los padres y madres de los normalistas desaparecidos dentro de 15 a 20 días.

Cuestionado sobre la razón por la que no estará presente en la reunión, el presidente señaló que dialogará directamente con los familiares porque no confía en sus abogados ni en sus asesores.

“Los va a atender el subsecretario de Gobernación. Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”, argumentó.

Indicó que la reunión con los familiares aún llevará tiempo porque busca reunir más pruebas sobre cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas personas y la responsabilidad de los abogados en estas acciones, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro Prodh y de otras supuestamente vinculadas al senador de oposición, Emilio Álvarez Icaza y a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Decirles nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando”, sostuvo.

Cuestionado sobre las medidas que se aplicarán en caso de que las protestas sigan escalando, el mandatario descartó responder con violencia y aseguró que se siente seguro dentro de Palacio Nacional y en cualquier parte del país.

“No va a escalar, es que lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, nosotros no somos represores, se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, lo que quieren es provocar”, reiteró.