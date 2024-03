AMLO le pierde el miedo al INE: Menciona propuesta de ‘megacárcel’ de Xóchitl Gálvez en su ‘mañanera’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina de este miércoles 6 de marzo desde Palacio Nacional, acompañado de Elizabeth García Vilchis, quien presentó la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

¿Qué dijo AMLO sobre la propuesta de ‘megacárcel’ de Xóchitl Gálvez?

Mientras defendía le Megafarmacia del Bienestar de las críticas de la oposición, López Obrador aprovechó para hacer una mención burlona a la polémica propuesta de la candidata Xóchitl Gálvez de crear una megacárcel para criminales de alto riesgo.

“Cuando hace poco decidimos hacer una megafarmacia para que no faltaran los medicamentos en ninguna parte del país, les molesto muchísimo y yo decía por qué tanta oposición, si no es una cárcel, no es una megacarcel, es una megafarmacia”, dijo el mandatario.

Esto a pesar de tener prohibido favorecer o realizar críticas contra los candidatos y partidos políticos que participan en el proceso electoral 2024, durante el presente periodo de campañas que inició el 1 de marzo y concluirá el 29 de mayo.

¿AMLO rompió las leyes electorales?

La primera pregunta de la ‘mañanera’ de este 6 de marzo puso ‘en aprietos’ al presidente López Obrador, pues fue cuestionado sobre la elección a la gubernatura de Morelos, actualmente controlada por Cuauhtémoc Blanco, aliado de Morena.

Se le cuestionó si Lucy Meza y otros abanderados de la alianza opositora están “lucrando con el tema de la inseguridad” para ganar votos.

“Pues no puedo hablar del tema porque cae en la esfera de lo electoral, pero es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos políticos por esta temporada, por la campaña.

Hay que tenerle confianza a la gente: El pueblo de México es mucha pieza, es muy consciente, muy politizado, es uno de los más politizados del mundo. En México prácticamente no hay analfabetismo político”, dijo.

Gobierno pide a Televisa e INE revisar declaraciones de Jorge Castañeda sobre ‘guerra sucia’

Elizabeth García Vilchis pidió a Televisa y al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar las declaraciones que realizó el exsecretario de relaciones exteriores, Jorge Castañeda, sobre la ‘guerra sucia’ contra la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Durante la sección del ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’, García Vilchis presentó un fragmento del programa ‘Es la Hora de Opinar’ conducido por Leo Zuckermann, donde Castañeda sugiere a la candidata de oposición Xóchitl Gálvez, implementar una táctica de confrontación más directa contra Sheinbaum, que incluya el uso de tácticas como investigación de oposición y la divulgación de supuestos “chismes”.

“No hay todavía no complementa eso en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia, no es que yo recomiende que lo hagan, no es que yo tenga vela en el entierro, a mí me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico, el manual ahorita es go negative con Claudia no con López Obrador, o también con López Obrador pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes con todo, no lo están haciendo”, comentó.

La ‘mañanera’ de AMLO en VIVO hoy 6 de marzo