AMLO revela complicidad con Arturo Zaldívar: Le pedía influir en decisiones de jueces

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar le ayudaba al Gobierno a influir en las decisiones de jueces para evitar que criminales salieran de prisión.

En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario aseguró que esta situación cambió tras la llegada de Norma Piña al frente del máximo tribunal, con quien ha mantenido una relación espinosa.

“Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”, confesó.

“Si viene mal la averiguación porque el Ministerio Público en vez de poner que detuvieron a la persona a las 9:00 de la mañana, encontró que lo detuvieron a las 11:00, ya con ese hecho podía dictar la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público, sino a ver explica, estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida, no es nada más que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas”, agregó.

De acuerdo con López Obrador, Norma Piña ha permitido que los jueces lleven a cabo actos ilícitos bajo el argumento de que el Poder Judicial es autónomo.

“Él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”, acusó.

El mandatario aseguró que, si el ministro Zaldívar hubiera permanecido en el cargo, Emilio Lozoya Austin no hubiera continuado con sus procesos penales en prisión domiciliaria ni se hubiera ordenado desbloquear las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna.

“Sí, sí, y muchos otros casos, si hubiera estado Zaldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Norma Piña”, dijo en referencia a Ricardo Márquez Blas.