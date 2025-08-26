‘No coincido’ con pronóstico de que oposición surja de la ‘4T’: Sheinbaum

Tras la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña acusó a los medios de comunicación de sacar sus declaraciones de contexto. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la oposición vaya a surgir de la ‘4T’ ante pérdida de fuerza de partidos como el PAN y PRI, como lo advirtió Gerardo Fernández Noroña, y reiteró que en el movimiento que fundó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador hay mucha unidad.

En conferencia, Sheinbaum dijo respetar las declaraciones emitidas por Fernández Noroña en una entrevista para el medio La Razón, en la que vaticinó que grupos antagónicos de la ‘4T’ ocuparán el lugar que tiene hoy la oposición.

“Hay mucha unidad en nuestro movimiento, mucha; entonces, no, no coincido en nada de lo que dijo.

“En nuestro movimiento hay libertad, cada quien tiene una opinión. En mi caso, no coincido con la declaración que dio. Mucha unidad, porque al final lo que nos interesa no es algo personal, sino el bienestar del pueblo de México”, respondió la presidenta a las declaraciones del senador.

Luego de la respuesta de Sheinbaum, Fernández Noroña acusó que los medios de comunicación sacaron sus declaraciones de contexto. “Enésima campaña en mi contra. La pregunta hecha a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum está hecha fuera de contexto y con absoluta mala fe. Nunca hablé de división en Morena. Son muy intrigantes”, publicó el senador en su cuenta de X.

En una conferencia posterior, admitió que sí alertó que la oposición va a salir de la ‘4T’.

“Francamente lo he dicho y lo creo: esta oposición va a desaparecer. Yo no les veo al PRI y al PAN camino. Movimiento Ciudadano ha venido aprovechando y ha ido avanzando, calladito, pero representa en esencia lo mismo.

“La oposición, espero que para esto falte mucho y tarde mucho en suceder, va a salir dentro de nuestro movimiento. Acto seguido, ‘dice Noroña que la oposición va a salir del movimiento y que la división’, no, bueno, pues eso no dije”.

Agregó que la presidenta le pidió durante la conmemoración del centenario de la fundación del Banco de México que “no ande diciendo que nos vamos a dividir”, a lo que él prometió que a los medios que ya no les va a declarar nada y “que pongan lo que quieran”.