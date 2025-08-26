Banxico es pilar de la economía, destaca Claudia Sheinbaum

La mandataria expresó que la autonomía del banco central y su rigor técnico han permitido enfrentar tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones en el orden económico mundial.

El Banco de México (Banxico) es un guardián de estabilidad y garante de la soberanía económica, pero enfrenta diversos retos: garantizar estabilidad y baja inflación, y al mismo tiempo fortalecer un crecimiento con justicia a través de financiamiento responsable, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el acto conmemorativo por el 100 aniversario de la fundación de Banxico, la mandataria expresó que la autonomía del banco central y su rigor técnico han permitido enfrentar tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones en el orden económico mundial.

“Su labor no solo es técnica, sino profundamente social. La estabilidad de precios es necesaria para que las familias mexicanas mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos y no disminuyan sus ahorros en términos reales. La conducción de la política monetaria exige responsabilidad, visión de futuro y sensibilidad social en un entorno global marcado por la incertidumbre”, manifestó.

Abundó que la autonomía del banco central no se traduce en descoordinación. Por el contrario, resaltó que ha colaborado con la Secretaría de Hacienda y la banca privada, lo que ha permitido solidez económica y financiera al país y eso genera un entorno de confianza para la inversión productiva.

Al respecto, Sheinbaum Pardo expuso varios retos que enfrenta el sistema financiero. En primer lugar, dijo que se debe hacer más competitivo y accesible, ya que México es, entre las principales economías de América Latina y del mundo, de los países que menos crédito otorga en proporción a su Producto Interno Bruto (PIB).

“Es necesario que el financiamiento deje de ser un privilegio y se convierta en un motor de desarrollo incluyente, impulsando a pequeñas y medianas empresas, emprendedores y familias trabajadoras. Un país con baja inflación, pero sin crédito suficiente no alcanza su potencial de crecimiento”, aseveró.

Otro reto es el de la digitalización y acceso a Internet, pues es necesario adaptarse a un mundo financiero en transformación. La innovación tecnológica, dijo, debe centrarse en que los sistemas de pago, los servicios bancarios e inclusión digital, estén al servicio de la gente, sobre todo de quienes son tradicionalmente excluidos.

“El reto entonces es doble o triple: garantizar estabilidad y baja inflación, pero al mismo tiempo fortalecer un crecimiento con justicia que implique más financiamiento responsable, mayor productividad, disminución de la pobreza, reducción de la desigualdad”.

Sistema financiero robusto

Por otro lado, Claudia Sheinbaum enfatizó que actualmente se cuenta con un sistema financiero robusto y sólido, junto con una inflación controlada y una moneda fuerte gracias a todos los participantes de este sector.

La mandataria subrayó que, por la nueva política arancelaria del gobierno de los Estados Unidos, se ha visto un ambiente de incertidumbre, pero las decisiones de Banxico han contribuido a mantener un entorno económico estable que protege el ingreso de las familias mexicanas y genera condiciones propicias para el desarrollo productivo.

“Esa estabilidad ha sido clave para impulsar la inversión, fomentar el empleo formal, reducir la volatilidad del tipo de cambio y mantener finanzas públicas sostenibles”, afirmó Sheinbaum en la conferencia.

Mayor bienestar

Sheinbaum Pardo dijo que en los últimos años se ha visto un incremento en el salario mínimo y esto no provocó una mayor inflación ni disminuyó la Inversión Extranjera Directa (IED) como se aseguró en el pasado. Tampoco la baja en las tasas de interés ha descontrolado los precios de bienes y servicios.

“Hemos demostrado que es posible el desarrollo con justicia, que el bienestar puede y debe ser el centro de la política económica. Estos avances sociales y laborales se sostienen en un marco de estabilidad económica con la autonomía del Banco de México”.

La mandataria resaltó acciones integrales como el Plan México, que impulsó desde el inicio de su administración, para producir más de lo que se consume en el país y fortalecer el mercado interno —con apoyo de Banxico— para mantener la estabilidad macroeconómica y una mayor inversión pública y privada.