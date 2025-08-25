Producción de Dos Bocas se desploma en julio: ¿Cuántos barriles refinó al día?

La refinería de Dos Bocas fue uno de los megaproyectos impulsados por el expresidente López Obrador en el sur de México.

La refinería de Dos Bocas procesó 156.2 mil barriles diarios de petróleo crudo durante julio, lo que representó una caída de 18.4 por ciento respecto al mes previo, reveló Petróleos Mexicanos (Pemex) en su reporte operativo publicado este lunes 25 de agosto.

Apenas en junio, la refinería Olmeca, que fue inaugurada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando aún no estaba lista, alcanzó a procesar un máximo histórico de 191.5 mil barriles por día.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que la refinería opere con normalidad y estuviera a punto de procesar 200 mil barriles diarios, es decir, casi el 60 por ciento de la capacidad para la que fue construida (340 mil barriles diarios).

A principios de año, Dos Bocas registró paros programados debido a la contaminación por sal detectada en el petróleo crudo, lo que obligó a realizar un proceso de descontaminación prolongado.

A pesar del retroceso observado en julio, la refinería Olmeca superó a las refinerías de Salamanca (131.2 mil barriles diarios); Cadereyta (122.2 mil barriles diarios); Minatitlán (113.6 mil barriles diarios), y Madero (107.7 mil barriles diarios).

Sólo se ubicó por debajo de la producción de las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca (227.9 mil barriles diarios) y Tula, Hidalgo (163.9 mil barriles diarios).

En total, el Sistema Nacional de Refinación logró procesar un millón 23 mil barriles diarios de petróleo crudo durante julio, lo que significó una disminución de 7.6 por ciento respecto a junio.

¿Qué refinó más Dos Bocas durante julio?

Respecto a la elaboración de petrolíferos, Dos Bocas anotó una producción de 156 mil barriles diarios durante julio, lo que significó una reducción de 9.5 por ciento respecto a lo observado en junio.

49.4 por ciento de la producción de petrolíferos de la refinería Olmeca es diésel, seguido de gasolinas (36.7 por ciento), coque (12.1 por ciento) y gas licuado (1.8 por ciento).

La refinería tabasqueña fue construida para elaborar 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles diarios de diésel, mientras que el resto de su capacidad la destina a otros productos como turbosina, gas LP, coque de petróleo, azufre, entre otros.

Dos Bocas aportó el 15.2 por ciento de los combustibles elaborados por el SNR en julio, cuya producción ascendió a un millón 28 mil barriles diarios, es decir, un 5 por ciento inferior al mes previo.